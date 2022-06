Janez Sodržnik tretji kandidat za predsednika OKS-ZŠZ

Janez Sodržnik, ki je predstavil ekipo ožjih sodelavcev – predsednika Atletske zveze Slovenije (AZS) Romana Dobnikarja, prodekanjo Fakultete za šport prof. dr. Majo Pajek in nekdanjega vaterpolista Andraža Žurmana – bo na volitvah nastopil pod sloganom »Zmaga za vse«. Podporo Sodržniku, sedanjemu prvemu podpredsedniku OKS-ZŠZ, ki bo s sodelavci svoj program podrobneje predstavil septembra, so podporo izrazili tudi nekateri vrhunski športniki, denimo upokojena hokejist Igor Beribak in plavalka Nastja Govejšek, ljubljanski podžupan Dejan Crnek, vrhunski plesalki Nika Kljun in Nika Mlakar ...

»Pomen današnje novinarske konference je, da kandidiram za predsednika OKS-ZŠZ. Vem, da imam najboljšo ekipo in vem, da bo ta ekipa zmagala,« je uvodoma povedal Sodržnik. »Zmagala bo zato, ker ima najboljši program, predvsem program, ki nagovarja ne samo vrhunski šport, temveč vse tisto, kar naj bi krovna organizacija kot takšna predstavljala. Nagovarjamo vse, ki sestavljajo slovensko družbo. To piše v našem lastnem statutu in to bomo naredili, to vam zagotavljam. OKS je točno pred 14 dnevi sprejela spremembo pravil, okoli katerih so se več kot leto in pol kresala mnenja. Vesel sem, da je zmagal razum, da se je vzpostavilo zdravo razmerje med vsemi deležniki, kar nam daje trde temelje za nadaljnje delo.«

Med zanimivejšimi poudarki njegovega nastopa je gotovo zaobljuba, da bo dan slovenskega športa postal dela prost dan in vrnitev pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije pod Rožnik, v Halo Tivoli, kjer je v Boljkovi sobi tudi potekala četrtkova novinarska konferenca.

»OKS se bo vrnila h koreninam, bo prijazna do vseh in se preselila iz nakupovalnega centra. O tem sem govoril tudi z županom in to je težava, ki jo lahko rešimo. To bi bil tudi simboličen povratek h koreninam,« je dodal Sodržnik. »Čutim in vem, da sem izbral dobre sodelavce. Če okoli sebe ne bi imel dobre ekipe, mi v vseh teh letih ne bi naredili nič od tega. Zato smo tudi tako močni in nepremagljivi. Obiskal vseh 212 občin, najbrž imam telefone vseh županj in županov. Pa ne za to, ker bi bilo to 'fajn', pri njih sem širil podporo, saj so občine največji financer slovenskega športa.«

Po koncu sage napočil trenutek za odločitev

Izpostavil je tudi problematiko številnih zvez, ki menijo, da ne dobijo dovolj medijskega prostora, zato je Sodržnik napovedal prizadevanje za večjo prisotnost teh športnih panog na javni televiziji, so zapisali pri STA.

»Že pred časom sem povedal, da dokler bo odprta zgodba spremembe pravil, se o kandidaturi ne bom pogovarjal. Zdaj, ko smo to sago končali, je prišel trenutek, ko moram sprejeti odločitev. Zaradi vsega tega, pa tudi ogromno klicev, pogovorov z ljudmi s terena, tudi neolimpijskih in lokalnih, ki so me nagovarjali, da naj to naredim, sem to odločitev sprejel. Sestavil sem ekipo, o kateri sem razmišljal že nekaj časa in trdno sem prepričan, da bodo delali odlično in bomo lahko doprinesli k dvigu delovanja krove organizacije na višjo raven," je o kandidaturi po poročanju STA še povedal Sodržnik.

»Trdno sem prepričan, da bomo znali povezati slovenski šport na način, da bo predstavljal hudo resnega sogovornika tudi oblasti, politiki, ker hočeš nočeš je ona tista, ki deli denar. Želimo, da smo slišani in uslišani. Ne samo, da dajo več denarja, ampak da imamo tudi vpliv na to, kako se ta denar deli. Denar mora iti tudi v segmente, ki so zdaj podcenjeni,« še dodaja Sodržnik.

Njegovi najožji sodelavci so v kratkih predstavitvah kandidatur za tri od štirih mest podpredsednika (po novih, nedavno sprejetih pravilih bo četrto mesto zasedel kandidat, ki ga bodo izbrali športniki sami) napovedali predvsem prizadevanja za večjo prepoznavnost in vključenost športa za vse, večji pomen športne rekreacije, poštena razmerja med športnimi panogami, pridobitev novih močnih podpornikov, predvsem na gospodarskem področju, ter boljše sodelovanje z državo, pa tudi z mediji. Njegova kandidatura za mesto, ki se bo decembra spraznilo, sedanji predsednik Bogdan Gabrovec pa ne bo kandidiral za še en mandat, je tretja uradno napovedana. Pred njim sta takšne načrte razrila še en aktualni podpredsednik Tomaž Barada ter Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije.