Janja Garnbret pred novim mejnikom

S petkovimi kvalifikacijami v težavnosti se bo začela tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v švicarski vasici Villars. To bo zadnja preizkušnja pred svetovnim prvenstvom v Bernu, kjer se bodo delile prve olimpijske vstopnice.

V slovenski odpravi so Janja Garnbret, Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec in Lana Skušek ter Luka Potočar, Jernej Kruder, Martin Bergant, Lovro Črep in Milan Preskar. Olimpijska prvakinja Garnbretova, ki je bila nazadnje v Innsbrucku najboljša tako na balvanih kot v težavnosti, bo lovila jubilejno 40. zmago v karieri. Na drugem mestu je Jain Kim s 30.

»V Innsbrucku sem dobila potrditev, da je tudi v težavnosti moja pripravljenost na visoki ravni. Zavedam se, da se bližam novemu mejniku, 40. zmagi. Seveda jo želim doseči, a to ni moj fokus pred tekmo, je povedala Garnbretova, ki je uspešno okrevala po poškodbi palca na nogi: »Veselim se tekme v Villarsu, uživala bom.«

V Švici pa ne bo Lucije Tarkuš, bronaste z evropskih iger v Krakovu, s trenerjem Gorazdom Hrenom sta se odločila, da potrebuje počitek.

Villars se je sicer izkazal za zelo gostoljubno prizorišče za slovensko šampionko Garnbretovo, ki je tam od leta 2016 dosegla šest zaporednih zmag. Ravno v minuli sezoni je prehitela Jain Kim iz Južne Koreje, ki je bila prej rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu, vključno z moškimi in ženskami.

Korošica je v profesionalni karieri dobila 51 odstotkov tekem svetovnega pokala, na katerih je nastopila. Na zmagovalnem odru je bila v 77 odstotkih vseh svojih tekem. Polfinale in finale bosta v soboto. Svetovno prvenstvo v Bernu se bo začelo 1. avgusta.