Dvomi in solze odveč, Janja Garnbret iz Innsbrucka z dvojno zmago

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret zmagala na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. Najboljša je bila tudi na balvanih in je dokazala, da je spet v šampionski formi, ki ji je prinesla olimpijsko zmago v Tokiu. Težave s palcem na nogi so preteklost, dosegla je 39. zmago za svetovni pokal.

»Priznam, da sem utrijena. Že tekma na balvanih je bila težka. Dvojni spored je naporen. Ko sem šla v steno, sem si rekla, da moram pokazati svoje najboljše plezanje. Vse sem pustila v steni. Počutila sem se sijajno in zelo sem hvaležna. Postavitev je bila težka, ravna takšna, kot mi je všeč. Nisem veliko razmišljala, vsaka poteza je bila težja od prejšnje, počitka praktično ni bilo. Da sem se vrnila v takšnem slogu po prvi poškodbi v karieri, je neverjetno. V preteklih mesecih je bilo veliko dvomov, veliko jokanja, negatovnih misli. Zdaj je vse to preteklost, zares sem srečna,« je za Eurosport povedala zlata Korošica.

Mia Krampl. FOTO: Grega Valančič

Garnbretova je v sobotnem polfinalu dosegla 46. oprimek, s čimer je za malenkost zaostala za Južnokorejko Seo Chaehyun in Japonko Ai Mori. Ob olimpijski prvakinji je nastopilo še pet Slovenk, v finale pa se je uvrstila Kramplova, ki je dosegla 36. oprimek in zasedla peto mesto. Lucija Tarkuš je bila 14. Vita Lukan 17., Lučka Rakovec 18. Sara Čopar pa 25. Moški finale bo minil brez slovenskih predstavnikov, Luka Potočar in Martin Preskar sta v polfinalu zasedla 14. oz. 20. mesto.

Garnbretova se je na Tirolskem, kjer je ena ena njenih najbolj priljubljenih sten, izkazala ves teden, v četrtek je zmagala na balvanih. Štiriindvajsetletnica je vsakega od štirih balvanov razrešila v prvem poskusu in manj kot minuti ter zabeležila 15. zmago na tekmah svetovnega pokala v tej disciplini. Skupno je Korošica zdaj pri 39 zmagah za svetovni pokal in 59 uvrstitvah na stopničke.