Janja Garnbret se vrača v steno po 238 dneh: Tekma leta bo v Tokiu

V Meiringenu kar 13-članska slovenska zasedba

Po dolgem koronskem premoru bo Meiringen v petek in soboto prizorišče prve tekme svetovnega pokala športnih plezalk in športnih plezalcev v balvanskem plezanju. Tekma v vasi pod obronki Bernskega višavja bo pomenila prvo mednarodno tekmovalno preizkušnjo za slovensko zvezdnico vertikalev osmih mesecih. Pandemija novega koronavirusa je zelo zarezala v lansko tekmovalno sezono v športnem plezanju. Izpeljali so le eno tekmo svetovnega pokala, in sicer v težavnosti, 21. in 22. avgusta v Brianconu.Nazadnje so v Meiringenu v Švici tekmovali pred dvema letoma, ko je v moški konkurenci slavil Čehv ženski pa Janja Garnbret, ki je bila v letu 2019 nepremagljiva na balvanskih tekmah svetovnega pokala. Z nizom šestih zmag na šestih tekmah je osvojila svoj prvi balvanski seštevek. Istega leta je na svetovnem prvenstvu v Hachiojiju na Japonskem osvojila tri naslove svetovne prvakinje v balvanskem in težavnostnem plezanju ter v kombinaciji, ki bo tudi na sporedu letošnjih prestavljenih poletnih olimpijskih iger v Tokiu.»Letos tega ne bo možno ponoviti, ker ne bom nastopila na vseh tekmah do olimpijskih iger,« je pred prvo mednarodno tekmovalno preizkušnjo leta 2021 povedala Janja Garnbret. »Olimpijske igre so glavni cilj sezone, za ostalo mi je načeloma 'vseeno'. Po OI bo še svetovno prvenstvo, ki mi je tudi pomembno.«Za njo je leto, v katerem je morala na novo določiti prioritete: »Ko se je vse začelo s prvim valom pandemije, sem pogrešala tekme, nisem vedela, kaj naj počnem, nenadoma sem bila prosta vseh tekmovalnih obveznosti. Mi je bilo res čudno. Po drugi strani pa sva lahko z(trenerjem, op. STA) dobila priložnost za preizkus plana za letošnje leto.«»V vsaki stvari je nekaj dobrega, tako vedno pravim. Se mi zdi, da mi je ta premor koristil, nisem gledala v 'luft', še vedno sem trenirala, mislim, da sem izboljšala in hitrost in moje plezanje na splošno,« je prepričana slovenska šampionka.V času, ko ni bilo tekem, se je osredotočala na trening. »Za sabo imam veliko treninga. Največ v hitrosti. V bistvu imam na treningih perfektno mešanico med vsemi tremi disciplinami, balvani, težavnostjo in hitrostjo. Delam pa res veliko na hitrosti, saj si želim tudi v tej disciplini narediti še en korak naprej.«Trenira šest dni v tednu, na dan to lahko znese tudi osem, devet ur. »Tri ure zjutraj, nato tri do štiri ure svojega treninga, pa še dve uri s fizioterapevtom, s katerim delam posebne vaje za noge, za hitrost. Mislim, da treningi potekajo po planu, tako kot sva si zamislila s trenerjem. Formo tempiram na avgust, torej na olimpijske igre, kar je moj glavni cilj,« pravi Garnbretova.»Pred tem bom nastopila tudi na tekmah, v svetovnem pokalu najprej v Meiringenu in nato še na kakšni, da vidim, kje sem in kaj se dogaja z mojo formo,« je dodala tekmovalka, ki je dobila prvo letošnjo tekmo državnega prvenstva v balvanih. Kljub premoru oziroma prav zaradi njega se je lani zlotila posebnega zelo adrenalinskega podviga, premiernega plezanja na vrh Trboveljskega dimnika, s 340 metri najvišjega dimnika v Evropi.»Zelo lepa izkušnja, naredila sem nekaj, kar prej še nisem. Stopila sem iz svoje cone udobja, šla sem na dimnik, plezala več-raztezajno smer, ki jo še nikoli nisem, bila sem 11 ur v steni, visela v pasu, v steni rekla, da se tega ne grem nikoli več ... Mislim, da je bilo perfektno leto za delati kakšne takšne stvari,« je dejala Garnbretova, ki jo ne mika, da bi plezala solo na najbolj znamenitem naravnem stolpu, El Capitanu, vKljub dolgemu premoru tekmovanj. »Sem že toliko odrasla, toliko tekem sem že dela skozi, imam že toliko izkušenj, da ne grem na tekmo v Meiringen s tremo. Je pa nek čuden občutek, da zdaj dejansko je tekma na sporedu, da ni spet vse v negotovosti.«»Čuden občutek je tudi, ker eno leto nisem imela primerjave, kje sem, zato je treba zaupati trenerju, planu, temu, da sem se dobro pripravila. Imam pa tudi sama toliko občutka, da vem, kako plezam v primerjavi z lani ali z letom 2019, tako da grem samozavestno na tekmo,« je še povedala.»Vsaka tekma je tekma zase, na vsako tekmo grem sproščeno, mi je 'fajn', da je tekma, in bom res šla tja z veliko željo, da lahko končno spet tekmujem in pokažem pravo sebe. Želim si biti na vsaki tekmi, ki se je bom udeležila, 100-odstotna, ampak tista.«Kot pravi, v Meringen potuje z ciljem zmagati, ob tem pa želi preveriti svojo formo. »Želim tudi videti, kje sem, na čem še moram delati, ali je kaj novega v postavljanju balvanov,« napovedujePogled na seznam prijav pokaže pisano udeležbo reprezentanc, vključno z Japonci, a. Slovenska šampionka pravi, da se osredotoča predvsem na svojo formo in da ne ve veliko o pripravljenosti tekmic.V Meiringenu bo nastopila kar 13-članska slovenska zasedba. Seveda bo prvo ime slovenske delegacije Janja Garnbret, nastopile pa bodo šein, v moški konkurenci pain