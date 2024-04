Janja Garnbret spet pokazala, zakaj je najboljša na svetu

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je dobro začela drugo tekmo svetovnega pokala v sezoni, prvo v težavnosti. Slovenska šampionka je v Wujiangu v kvalifikacijah končala na vrhu skupaj z Italijanko Lauro Rogora in domačinko Zhilu Luo; vse tri so osvojile po dva vrhova. V polfinale sta napredovala še Mia Krampl in Luka Potočar.

Janja Garnbret za Delo : Čakalne dobe za vpis otrok v plezanje so nesprejemljive

Garnbret je po zmagi na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanih v okrožju Keqiao v Shaoxingu na Kitajskem tudi na drugi tekmi v tej državi nadaljevala v istem slogu in v težavnosti končala na vrhu kvalifikacij. V polfinalu bo od Slovenk nastopila tudi Mia Krampl, ki je na uvodni tekmi obstala v polfinalu. Tokrat je v kvalifikacijah zasedla 20. mesto. Za las si je polfinalni nastop priplezal tudi Luka Potočar s 26. mestom, medtem ko je Martin Bergant tekmovanje že končal kot 51.

Najboljši Slovenec na uvodni tekmi sezone v balvanih Anže Peharc pa je že na poti v domovino. Kot so potrdili na slovenski zvezi, se je deveti s prve tekme sezone odločil, da bo tekmo v težavnosti izpustil, ker se želi v miru pripravljati na olimpijske kvalifikacije.