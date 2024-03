Kaj si je zaželela slavljenka Janja Garnbret

Slovenska športna kraljica Janja Garnbret ima danes poseben dan. Dopolnila je 25. let. Najboljša športna plezalka na svetu se pripravlja na nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo branila naslov prve olimpijske prvakinje iz Tokia.

Garnbretova se je sicer nedavno vrnila iz Japonske in se s trenerjem Romanom Krajnikom trenutno pripravlja v Sloveniji. Lansko leto je bilo zanjo izjemno, premagala je poškodbo ter na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila dve zlati kolajni (kombinacija, balvani) in srebrno (težavnost). Toda zlato odličje v Parizu bi ji pomenilo še več. V Franciji bo glavna favoritinja, toliko bolj, ker na programu ni več hitrostnega plezanja (zgolj kombinacija balvanov in težavnosti).

Lansko leto si bo zapomnila tudi po uničujočih poplavah, ki so močno prizadele njeno Koroško. Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) jo je decembra že četrtič (tudi 2018, 2019 in 2021) razglasilo za slovensko športnico leta.

Za letošnji rojstni dan si je zaželela mir na svetu, boljše sobivanje z naravo ter seveda zlati lesk v mestu luči. Njeni navijači pa ji želijo predvsem zdravja.

Aprila bo nastopila na dveh tekmah svetovnega pokala, 9. in 10. aprila v Šanghaju ter od 12. do 14. aprila v Wujiangu.