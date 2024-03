Čakalne dobe za vpis otrok v plezanje so nesprejemljive

V nadaljevanju preberite:

Dobri trije meseci so minili, odkar je Janja Garnbret sijala na odru Cankarjevega doma, ko jo je domača sedma sila četrtič razglasila za slovensko športno kraljico. Od takrat se je le redko pojavljala v javnosti, s trenerjem Romanom Krajnikom sta vse podredila projektu Pariz 2024. Avgusta bo na olimpijskih igrah branila zlato kolajno. Pred vrati je nova sezona v športnem plezanju, Korošica bo v začetku aprila nastopila na uvodnih dveh tekmah svetovnega pokala na Kitajskem, potem pa samo še konec junija v Innsbrucku, nakar se bo do odhoda v mesto luči zaprla v telovadnico na Verdu in brusila zadnje detajle.

Kaj je v intervjuju za Delo povedala Korošica? Kako je praznovala 25. rojstni dan? Zakaj je sadila drevesa na Krasu in kakšen dom si bo ustvarila? Zakaj opozarja na težave s hranjenjem pri športnikih? Si bo privoščila velikonočne dobrote?

Kako je z obljubo župana Zorana Jankovića po OI v Tokiu? Kako gleda na uspehe naših športnikov, kako je doživela slovo Petra Prevca in na katero vprašanje ni želela odgovoriti? Kaj bo v kratkem ugledalo luč sveta ...