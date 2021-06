Janji Garnbret nihče ni mogel do živega v Innsbrucku

Slovenska plezalna zvezdnica je bila v Innsbrucku kos vsem izzivom. FOTO: Johann Groder/AFP

Dober obet za OI v Tokiu

Slovenska športna plezalkaje bila po zmagi v težavnosti najuspešnejša tudi na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju za popoln konec tedna v Innsbrucku. Števec zmag v svetovnem pokalu je premaknila na številko 29. To je že njena 13. balvanska zmaga v balvanih, ob tem je v Innsbrucku v petek osvojila svoje še 16. zmago v težavnosti.Garnbretova je na praznični petek Slovenijo ob dnevu državnosti razveselila z zmago na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti. Danes pa je novo zanesljivo predstavo uprizorila na četrti tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju.Tako kot v težavnosti je vodila že po kvalifikacijah in polfinalu. V današnjem finalu pa se je v dogajanje vpletla narava. Zaradi močnega naliva in nevarnosti nevihte s strelami so ženski finale najprej začasno prekinili, nato pa se je tekmovalna žirija odločila, da bodo četrti finalni nastop odpovedali.To je seveda pomenilo, da so obveljali izidi, ki so jih finalistke zmogle pred nevihto. Janja Garnbret, ki je vodila z vsemi tremi rešenimi balvanskimi problemi v prvem poskusu, je zmagala. Američanka, ki je imela prav tako tri vrhove, a v šestih poskusih več, je bila druga, predstavnica Srbijepa je osvojila tretje mesto.Garnbretova je bila edina slovenska predstavnica v balvanskem finalu balvanov.je z enim rešenim balvanom končala tekmovanje na 12. mestu. Anže Peharc pa je z enim vrhom pristal na končnem 17. mestu.Naslednja postaja karavane svetovnega pokala bo konec prihodnjega tedna Villars v Švici, kjer bosta preizkušnji v težavnosti in hitrosti. V obeh disciplinah bosta tekmovali obe slovenski olimpijki Garnbretova inInnsbruck z dvojno zmago v dveh disciplinah za Garnbretovo prinaša zelo dobre obete za Tokio. Na olimpijskih igrah bo preizkušnja v kombinaciji. Gre za posebej prirejen format, v katerem se bodo tekmovalci oziroma tekmovalke v enem dnevu merili v vseh treh posamičnih disciplinah, hitrosti, balvanih in težavnosti, na koncu pa bo za končno razvrstitev štel zmnožek dosežkov.