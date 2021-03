Japonka ostaja nepremagljiva za slovenske borke

Pogačnikova peta

Anka Pogačnik je osvojila peto mesto, žlahtno kovino ji je v boju za bronasto odličje odnesla Uzbekistanka Gulnoza Matnijazova. FOTO: EJU

je na judoističem grand slamu v Taškentu osvojila srebrno kolajno. V velikem finalu kategorije do 63 kg jo je hitro premagala svetovna podprvakinja Japonka. V prestolnici Uzbekistana je Japonka dokazala, da ostaja nepremagljiva za slovenske tekmovalke. Desetim zmagam nad olimpijsko prvakinjoje dodala še prvo nad Andrejo Leški. V manj kot pol minute je Japonka za končno zmago izkoristila predvsem dobro delo nog in dvakrat na napačni nogi ujela Slovenko, v drugem poskusu pa ji je uspel met za ipon.Pred tem je Leškijeva hitrem postopku najprej odpravila Špankoin Italijanko, tretjo z zadnjih evropskih iger v Minsku. Pri čemer ji je pri prvi uspel predčasni met za zmago, pri drugi pa je bila blizu zmagi že v parterju, a je dvoboj predčasno dobila po diskvalifikaciji tekmice.Težak zalogaj je bila v četrtfinalu Britanka. Koprčanka, ki trenira v Ljubljani, jo je z vazarijem ugnala šele v podaljšku. V polfinalu je bila brez prave možnosti nosilka štirih odličij z vseameriških igeriz Venezuele, 24-letna Leškijeva jo premagala s končnim prijemom v parterju.je v kategoriji do 70 kilogramov osvojila peto mesto. V boju za bron jo je po vsega 15 sekundah s tehniko uči mata premagala srebrna z azijsko-pacifiškega prvenstva, Uzbekistanka. V uvodu je imela Pogačnikova malo dela s Korejko, nato pa je morala v podaljšek z nekdanjo svetovno podprvakinjo, Španko. Slednja je v končnici delovala celo bolj prepričljiva, napačen prijem pa je bil usoden za Španko, saj si je prislužila tretjo kazen. Kranjčanka je v četrtfinalu izgubila z Brazilko. Nižjerasla Brazilka je bila pri prijemu spretnejša in izkoristila eno od več priložnosti za končni met.V repasažu je Pogačnikovo čakal težak dvoboj s petkratno afriško prvakinjoiz Maroka. Slovenska reprezentantka je bila spretnejša predvsem v parterju, kjer si je priborila prednost vazarija, brezglavo zaganjanje tekmice v končnici pa je izkoristila še za končni met. Zlato kolajno je osvojila JaponkaV prvem nastopu pa je v kategoriji do 73 kilogramov izpadel 23-letni. V boju s svetovnim in olimpijskim podprvakom,iz Azerbajdžana, je pokazal dobro prvo polovico borbe, v drugi pa je izkušenejši tekmec prevzel pobudo, najprej izvedel met za vazari, nato pa v naslednji akciji še za predčasni konec. V nedeljo bodo slovenske barve v odprti kategoriji braniliin