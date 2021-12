Jean Todt ob slovesu pogreša Michaela Schumacherja

Po 12 letih na čelu Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) se v teh dneh poslavlja Francoz Jean Todt. Po treh mandatih bo moral prepustiti mesto enemu od dveh kandidatov za predsednika. Še pred tem pa se je 75-letni Todt na podelitvi nagrad najboljšim v svetovnem prvenstvu poklonil Nemcu Michaelu Schumacherju.

Todt je oktobra leta 2009 nasledil tedanjega predsednika FIA, Britanca Maxa Mosleyja, opravil pa je tri mandate, kolikor je tudi predvideno najdaljše obdobje vodenja krovne avtomobilistične zveze. Kandidata za Todtovo nasledstvo sta dva, in sicer Mohamed Ben Sulajem, nekdanji voznik relija iz Združenih arabskih emiratov ter dolgoletni funkcionar, in Britanec Graham Stoker, ki je zadnjih 12 let opravljal vlogo podpredsednika FIA. Oba kandidata sta morala predložiti še imena desetih funkcionarjev, ki bodo prevzeli vodenje raznih področij.

S Schumijem sta trpela skupaj

Petinsedemdesetletni Todt je bil sicer od nekdaj zapisan avtomobilističnemu športu. Med leti 1966 in 1981 je bil sovoznik v reliju, po aktivni karieri pa je kot direktor vodil moštvo Peugeota na SP v reliju, relijih Pariz-Dakar, bil pa je tudi šef ekipe Peugeota, ki je zmagala na prestižni preizkušnji Le Mans leta 1992.

Med letoma 1994 in 2007 je vodil ekipo Ferrarija v formuli 1 in stkal tesno vez z nesrečnim Schumacherjem. »Pogrešam Michaela med nami,« je dejal Todt o ob koncu leta 2013 ponesrečenem sedemkratnem svetovnem prvaku na podelitvi priznanj najboljšim v četrtek zvečer. »On je del mojega življenja in tako bo za vselej. Toliko stvari sva skupaj zgradila, skupaj sva trpela. To naju je naredilo močnejša.«