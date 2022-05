Jorgić prvič član elitne deseterice na svetu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je prvič uvrstil med najboljših deset igralcev na svetu. Na najnovejši svetovni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ITTF je za pet mest izboljšal svojo prejšnjo rekordno uvrstitev ter se zavihtel na šesto mesto. Med evropskimi igralci je Jorgić drugi najboljši. Pred njim je na petem mestu le en Evropejec, in sicer Šved Truls Möregaardh.

Prva tri mesta zasedajo Kitajci Fan Zhendong (6900 točk), Ma Long (3400) in Liang Jingkun (2700), najvišje uvrščeni ne-Kitajec je na četrtem mestu Hugo Calderano iz Brazilije (2570), Möregaardh ima na petem mestu 2319 točk, Jorgić na šestem pa 2005. Bojan Tokić je izgubil 27 mest in je zdaj 98. igralec sveta, Deni Kožul je izgubil 34 mest in je po novem 149. igralec sveta.

Najboljša Slovenka je Ana Tofant na 170. mestu. V primerjavi s prejšnjo lestvico je pridobila 47 mest. Med najboljšimi 200 igralkami sveta je še Katarina Stražar na 190. mestu, v primerjavi s prejšnjo lestvico pa je svoj položaj izboljšala za 80 mest.