Bills znova s Chiefs, Eagles proti Commanders

Znani so pari konferenčnih finalov lige NFL v ameriškem nogometu. Za naslov prvaka konference NFC se bosta pomerili ekipi Philadelphia Eagles in Washington Commanders, ki so presenetljivo izločili Detroit Lions, prvouvrščeno moštvo konference po rednem delu sezone, Orli so bili boljši od Los Angeles Rams. Commanders so nazadnje v konferenčnem finalu igrali leta 1991, takšne suše pri Philadelphii ne poznajo, saj so leta 2023 zaigrali v superbowlu, a so morali priznati premoč Kansas City Chiefs.

Poglavarji so izločili Houston Texans in bodo nastopili v sedmem zaporednem konferenčnem finalu, v katerem bodo lovili peti naslov prvaka konference AFC od leta 2018. Nasproti jim bodo stali Buffalo Bills, ki so jih Poglavarji v končnici premagali trikrat v zadnjih štirih letih. Bills so v napetem dvoboju slavili proti Baltimore Ravens.