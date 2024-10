Brady postal manjšinski lastnik Las Vegas Raiders

Sedemkratni zmagovalec v finalu lige NFL Tom Brady je postal manjšinski lastnik ekipe Las Vegas Raiders. Lastniki franšiz lige NFL so na letnem sestanku potrdili njegov nakup, 17 mesecev po dogovoru med vodstvom ekipe iz Las Vegasa in Bradyjem. Med razlogi za daljše obdobje pred odobritvijo sta bili zaskrbljenost lastnikov, da je Brady od večinskega lastnika Marka Davisa prejel prevelik popust za nakup petodstotnega deleža ekipe in da bi lahko zaradi njegove službe televizijskega komentatorja za Fox Sports lahko prišlo do navzkrižja interesov.

Sloviti podajalec ima lastniški delež tudi v ženski košarkarski ekipi Las Vegas Aces, katere večinski lastnik je Davis. Lastniki ekip so nakup manjšinskega lastniškega deleža pri Raiders odobrili tudi nekdanjemu igralcu Richardu Seymourju. Brady in Seymour sta postala tretji in četrti lastnik ekipe, ki sta igrala v ligi NFL. Če bi Brady ponovno želel igrati v ligi NFL, uradno se je upokojil februarja lani, bi moral svoj lastniški delež prodati.

Nekdanji podajalec za New England Patriots in Tampa Bay Buccaneers je leta 2022 s Fox Sports podpisal desetletno pogodbo, vredno okoli 345 milijonov evrov, a je s prenašanjem tekem začel letos. Zaradi njegove ponudbe za nakup deleža pri Las Vegasu so se avgusta pri vodstvu lige NFL odločili, da mu omejijo dostop, zato Brady ne sme dostopati do objektov drugih ekip, njihovih igralcev ali trenerjev in mora spoštovati pravilnik lige, ki prepoveduje javno kritiziranje sodnikov in drugih franšiz. Nekdanji podajalec Univerze Michigana lahko komentira tekme Las Vegas Raiders.

»Z veseljem bom prispeval k organizaciji na kakršen koli način lahko, spoštoval bom bogato tradicijo Raiders in hkrati poiskal vse možnosti za izboljšanje naše ponudbe navijačem ... in, kar je najpomembneje, za zmago nogometnih tekem,« je na družbenih omrežjih zapisal 47-letnik. Las Vegas Raiders so v finalu, znanem kot superbowl, zmagali trikrat, nazadnje leta 1983.