Najbogatejši lastniki športnih klubov prevladujejo v ZDA

Svetovni milijarderji se že desetletja težko upirajo čarom vrhunskega športa, ki postavlja v središče pozornosti prej anonimne bogataše in jih spreminja v medijske zvezde. Lastništvo športnega moštva na najvišji ravni je zadnja stopnja na statusni lestvici poslovnežev, ki operirajo s premoženjem v višini letnega BDP srednje velike države, a šport zanje ni le igračka, predvsem v ZDA je tudi vrhunska naložba. Med elitno deseterico, ki je skupaj »težka« skoraj 400 milijard dolarjev, se največ denarja steka v ligo NBA.

Najbogatejši Zemljani so športna moštva dolgo obravnavali kot luksuzne igrače, podobno kot pregrešno drage vile, jahte, avtomobile v garaži ali zasebna letala. Naložbe v šport niso veljale za smotrne, prej so bile modne muhe, s katerimi so ultrabogati dokazali, da si zaslužijo mesto med peščico izbrancev, ki obvladujejo glavnino zemeljskega bogastva. V zadnjem desetletju številni ameriški uspešni poslovneži dokazujejo, da je lastništvo moštva ali kar športnega imperija, kot velja v primeru Stanleyja Kroenkeja, lahko vrhunska naložba, njena vrednost pa iz leta v leto raste. Kdo so najbogatejši lastniki športnih moštev, kaj počnejo in kje jih najdemo?