Jubilej novogoriškega kluba v družbi zvezd namiznega tenisa

Ob tem jubileju tudi ob pomoči nekdanjega prvega slovenskega loparja Bojana Tokića in Namiznoteniške zveze Slovenije pripravlja številne promocijske dogodke, glavni del praznovanja pa predstavlja močan mednarodni turnir WTT Contender, ki se bo s kvalifikacijami začel 31. oktobra.

Na turnirju druge najvišje stopnje bo nastopilo kar nekaj igralcev s svetovnega vrha, prvi nosilec bo, če se bo vse srečno končalo z njegovo vrnitvijo s turnirja na Kitajskem, Darko Jorgić, deveti s svetovne kakovostne lestvice, prijavljeni pa so tudi Dimitrij Ovčarov, večkratni evropski prvak in 11. igralec sveta, Tajvanec Chuang Chih-Yuan (16.), Šved Kristian Karlsson (18.), Korejec Lim Jonghoon (19.) in še številni drugi iz petdeseterice najboljših igralcev na svetu. Tako močnega turnirja v Sloveniji ni bilo že nekaj časa, na goriškem koncu Slovenije pa še nikoli.

Organizatorji lahko samo upajo, da bodo trije igralci, ki ta teden igrajo na Kitajskem, rešili težave zaradi zaostrovanja zadev s covidom-19. Kot je dejal Jorgić, še ne vedo, ali se bodo lahko pravočasno vrnili v Evropo, saj na Kitajskem odpovedujejo lete. Če se bodo težave rešile, bodo lahko gledalci v Sloveniji lahko v domovini letos prvič pozdravili evropskega podprvaka.

Za lopar bo lahko prijel vsak občan

Predstavniki domačega kluba želijo v dvorano Osnovne šole Milojke Štrukelj privabiti čim več gledalcev. Mesto, v katerem je doma Tokić in tudi njegova nečakinja, ena obetavnejših slovenskih igralk, zaenkrat še mladinka, ki bo nastopila v kvalifikacijah turnirja in si tam želi vsaj ene zmage, je v preteklosti na reprezentančnih tekmah že dokazalo, da ima rado ta šport, in ni razloga, da ne bi bilo tako tudi tokrat.

»Pred in med turnirjem bomo pripravili številne dogodke. V centru Nove Gorice smo pripravili razstavo, postavljamo mize za igranje v trgovinska centra, kjer bo za lopar prijel vsak občan, osrednja prireditev bo potekala 2. novembra na Bevkovem Trgu, nato bo sledil še revialni turnir, ki ga nam bo skupaj z Jorgićem pripravil Bojan Tokić. Vložek je velik, upam, da bo tudi izplen temu primeren,« je dejal Dean Mavri, predsednik goriškega kluba.