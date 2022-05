Kaj drugega, v Mugellu v ospredju Italijani z Ducatiji

Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) si je prvič v karieri priboril najboljši štartni položaj v elitnem motociklističnem razredu motoGP. Najhitrejši je bil na današnjih kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva v italijanskem Mugellu. Iz prve vrste bosta začela še njegova rojaka Marco Bezzecchi (Ducati VR46) in Luca Marini (Ducati VR46). Dirkači tovarniških in poltovarniških ekip z Ducatijevimi motorji so povsem prevladovali v odločilnem delu današnjih kvalifikacij, ki sta jih sicer začinila tudi spremenljivo vreme z dežjem ter padec nekdanjega svetovnega prvaka Marca Marqueza. Španec iz tovarniške zasedbe Honde je spet spektakularno padel, vsaj na prvi pogled tokrat ni bilo resnejših posledic, po prekinitvi zadnjega dela kvalifikacij pa je na koncu iztržil le 12. mesto. Marqueza, ki ga zadnja leta mučijo številne poškodbe, pa bo moral še na eno operacijo desne roke, ki si jo je zlomil leta 2020.

»Moral bom še na eno operacijo, opravili jo bodo naslednji teden. Od poškodbe se ne počutim dobro, v tej sezoni ni nobenega zadovoljstva, le precej bolečin. Ne morem voziti, kot bi si želel," je dejal Katalonec, a ni pojasnil, koliko časa bo po operaciji odsoten z dirkališč. Težave z desno roko ima Marquez vse od padca in zloma poleti 2020. Takrat je zaradi počasnega okrevanja izgubil preostanek sezone, lani se je vrnil, a mu nikakor ni šlo tako, kot si je želel. Tudi v tej sezoni ima precej težav in je šele na desetem mestu seštevka v motoGP.

Za najhitrejšo trojico sta danes v kvalifikacijah končala še Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati) ter Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), šele na šestem mestu pa je kot prvi dirkač katere od preostalih ekip pristal svetovni prvak, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha). V seštevku sezone pred dirko v Mugellu vodi Quartararo s 102 točkama, Španec Aleix Espargaro (Aprilia) jih ima 98, Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini) pa 94. Preizkušnja v najmočnejšem razredu motoGP se bo v nedeljo v Mugellu začela ob 14. uri.