Kapetan Tine Urnaut: Tako, kot mora biti

Tako kot na prvem turnirju lige narodov v Braziliji so slovenski odbojkarji tudi na Filipinih po bledi uvodni predstavi takoj popravili vtis. Zmaga nad Argentino s 3:1 (20, -27, 18, 17) jih ohranja resno v igri za nastop v četrtfinalu. To je tudi dobra napoved za sobotno ponovitev finala lanskega EP z Italijo.

»To je res lepa popotnica za naprej. Na igrišču je med nami vladala super atmosfera, motivacija je bila visoka, čutiti je bilo zanos. Bilo je tako, kot mora biti. Na tej osnovi moramo graditi. Prihajajo še močnejši tekmeci, zato moramo stopnjevati formo,« je bil z odzivom na poraz z Nizozemsko (0:3) zadovoljen kapetan reprezentance Tine Urnaut, čigar odsotnost se je poznala v Južni Ameriki. Tokrat je prvič po poškodbi zaigral v začetni postavi.

Po nekaj slabših predstavah so se že pojavili dvomi, če niso selektorju Marku Lebedewu morda čevlji predhodnikov Andree Gianija, Alberta Guilianija in tudi Slobodana Kovača preveliki, zato je Avstralcu vidno odleglo.

Slovenci so vpisali tretjo zmago v ligi narodov. FOTO: FIVB

»To je bila izjemna zmaga. Pred tekmo smo bili malce napeti, saj smo spremenili zasedbo, fantje v takšni postavi še niso zaigrali. Ni bilo popolno, a bilo je zelo dobro,« je bil več kot zadovoljen 55-letni strateg, čigar izbranci so pokazali slabost le v finišu drugega niza, ki so ga izgubili na razliko po vodstvu s 24:20.

»Imeli smo lepo priložnost, da dobimo tudi drugi niz. Ko smo ga izgubili kljub toliko zaključnim žogam, bi nam lahko kaj hitro padla zbranost, ampak fantje so ostali pri stvari ter v tretjem in četrtem nizu opravili odlično delo,« je pristop igralcev pohvalil selektor.

Tekma bo v lepem spominu ostala Alanu Košenini, ki je na položaju prostega igralca zamenjal obolelega Janija Kovačiča. »Lepo je bilo odigrati tekmo za reprezentanco. Menim, da sem se dobro odrezal. Čakata nas še dve tekmi in upamo na dve zmagi,« je optimist Košenina, ki je, kot pravi, od prve do zadnje točke verjel v slovenski uspeh.

Jutri revanša z azzurri

Argentina je na papirju močnejša od Nizozemske, ne nazadnje gre za bronasto reprezentanco z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu. Toda v Quezon Cityju je morala priznati premoč trikratni srebrni reprezentanci z EP. V njej sta po točkah izstopala Urnaut z 19 in Rok Možič s 17, Jan Kozamernik in Žiga Štern sta jih dodala po devet, Alen Pajenk šest in Gregor Ropret štiri.

Slovenci so bili boljši v vseh prvinah igre, tudi v bloku. FOTO: FIVB

Za Slovenijo, ki ima zagotovo še rezerve, je bila to tretja zmaga v ligi in je za zdaj 50-odstotno uspešna. V soboto bo igrala z Italijo (13.00) in se ji poskušala oddolžiti za tesen poraz v lanskem finalu eura, zatem bo v nedeljo (9.00) sledilo še srečanje proti Japonski.