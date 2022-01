Katera slovenska lisička je bila pred 10 leti najboljša v veleslalomu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (29. 12.): 1. B) 10; 2. A) Marlies Schild; 3. C) Borut Petrič.

1. Bliža se čas tekmovanja za Zlato lisico. Tokrat vnovič v Kranjski Gori, 5. januarja 1996, torej pred 25 leti, pa ni bilo dvoma o zasneženem mariborskem prizorišču. V zanimivem veleslalomu je zmagala Nemka Martina Ertl, nad slovensko bero 7000 gledalcev ni bilo navdušenih. Najboljša uvrstitev je bila 14. mesto, katera naša lisička jo je dosegla?

A) Nataša Bokal

B) Špela Bračun

C) Mojca Suhadolc

2. Pred desetimi leti sta dve slovenski moštvi igrali v najvišjem regionalnem hokejskem tekmovanju, prav na včerajšnji dan, 4. januarja 2011, pa so Jeseničani, zdaj vodilni v alpski ligi, odpravili prvake iz Salzburga kar s 6:0. Odlično je na prvi tekmi v rdečem dresu branil Michal Fikrt, blestela je naveza Tičar-Jeglič-Sabolič. Kdo pa je bil takrat trener železarjev?

A) Heikki Mälkiä

B) Mike Posma

C) Drago Mlinarec

3. Štirideset let je naokrog, odkar je naš alpski smučar Bojan Križaj zasedel 9. mesto v ostri konkurenci najboljših športnikov Sredozemlja. Skupno so izbirali ase iz moške in ženske konkurence, med paleto odličnih nogometašev, atletov in atletinj, kolesarjev, junakov in junakinj zimskih strmin in drugih ni bilo lahke odločitve. Kdo je na koncu zmagal?