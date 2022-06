Kateremu favoritu so Azijci preprečili pot med četverico?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite čez en teden v tiskani izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Rešitve prejšnjega kviza (18. 6.): 1. B) Madžarska; 2. C) Dražen Dalipagić; 3. B) Damiano Caruso.

1. Dvajset let mineva od dni na nogometnem mundialu v Aziji, na katerem je prvič nastopila tudi slovenska reprezentanca, pri kateri pa so si mnogi bolj kot rezultate zapomnili spor med selektorjem Srečkom Katancem in prvim zvezdnikom Zlatkom Zahovićem. Prav v teh dneh pa so igrali četrtfinale, v katerem se je senzacionalno uvrstitve med najboljše štiri veselila domača Južna Koreja. Koga je ugnala v četrtfinalu?

A) Hrvaško

B) Francijo

C) Španijo

2. V pričakovanju začetka wimbledonskega teniškega spomini uhajajo v zgodovino tega najbolj odmevnega teniškega turnirja. Pred 10 leti ni bilo prav nikakršne senzacije: v moški konkurenci je bil najboljši Roger Federer, v ženski pa Serena Williams. Slovenski tenis se je predstavil z dvema igralcema v moškem delu glavnega turnirja – katerima?

A) Aljaž Bedene, Blaž Kavčič

B) Aljaž Bedene, Grega Žemlja

C) Blaž Kavčič, Grega Žemlja

3. Tudi športna Slovenija je pred natanko 35 leti v teh dneh vneto odštevala do univerzijade, takrat napovedovanega velikega športnega spektakla v sosednjem Zagrebu. Metropola Hrvaške je zalesketala v novi luči, dobila je številne športne objekte, mesto je živelo 24 ur na dan. Univerzijada je ohranila tradicijo do danes, prvo so izvedli leta 1959 – kje?