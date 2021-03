Kateri tuji nogometaš je zabil največ golov v bitkah za Manchester?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 3.):

1. C) Ingemar Stenmark; 2. A) Janez Marič; 3. B) Prvi trener v ligi s 1000 zmagami na klopi.

1. Jutri bodo ljubitelji nogometa v Manchestru na nogah, saj bo na sporedu mestni derbi med moštvoma Cityja in Uniteda. Od leta 1881 sta odigrali 184 uradnih dvobojev (United jih je dobil 76, izgubil jih je 55), med njima pa se je razvilo izjemno rivalstvo. Največ golov je v bitkah za Manchester zabil, 11, kateri tuji nogometaš pa je bil najučinkovitejši?2. Natanko deset let je minilo, odkar so košarkarji Krke premagali Budućnost z 80:73 in tri kola pred koncem lige ABA prevzeli vodstvo na lestvici pred Partizanom in Unionom Olimpijo, o katerem lahko zdaj le sanjajo. Hkrati so si pod vodstvom trenerjaže zagotovili mesto na zaključnem turnirju v Ljubljani, na katerem so izpadli v polfinalu. Kdo jih je izločil?3. Na današnji dan leta 1964 je legendarni boksar(na fotografiji) prestopil v islamsko vero in se preimenoval v. Le dva tedna prej je prvič osvojil naslove svetovnega prvaka težke kategorije po različicah WBA in WBC v dvoboju s, kljub športnim uspehom pa ga je ameriška vojska leta 1964 razglasila le za pogojno sposobnega. Zakaj?