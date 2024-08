Katja Debevec in Anže Peharc v finalu EP

Slovenija bo na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Villarsu v Švici imela dva predstavnika v finalu. Za naslov najboljše na stari celini v balvanskem plezanju se bo merila Katja Debevec, ki se je v finalni krog uvrstila s tretjim dosežkom polfinala. Po kvalifikacijah je bila 17. V finale se je uvrstil tudi Anže Peharc s sedmim mestom.

Slovenija je imela v ženskem polfinalu tri tekmovalke, ki so bile po kvalifikacijah razvrščene od 17. do 23. mesta. Ob odsotnosti olimpijske šampionke Janje Garnbret najbolj izkušena 29-letna Ljubljančanka Debevčeva se je po 17. mestu v kvalifikacijah izkazala v naslednji rundi.

Blestela je zlasti v drugem balvanu, tega je osvojila v prvem poskusu, v tretjem in četrtem pa je osvojila cono. Šlo je za dosežek, s katerim je bila kar nekaj časa na vrhu razpredelnice. »Ko sem odplezala si nisem mislila, da bo en vrh dovolj. Res je bila težka runda, tako da sem zelo vesela,« je bila z uvrstitvijo v finale presrečna Katja Debevec.

Na zahtevnih postavitvah, ki so predstavljale nerešljivo uganko za večino polfinalistk, so odločale malenkosti. Slovenskima finalistkama 19-letni Laščanki Sari Čopar in 20-letni tekmovalki iz Slovenske Bistrice Luciji Tarkuš se je vztrajnost obrestovala. Kljub temu, da nista osvojili niti enega vrha, se nista predali in sta že z osvojenimi tremi conami splezali visoko po lestvici. Čoparjeva je vpisala končno 11. mesto, Tarkuševa pa je bila 13.

Zadevo rešil na koncu

V moškem polfinalu sta bila dva Slovenca. Peharc je bil najboljši po kvalifikacijah s štirimi osvojenimi vrhovi od petih. V polfinalu se je 27-letnemu Tržičanu nasmehnila sreča. »Polfinalna runda se mi je zdela kar zahtevna, v bistvu moja ocena je bila, da nisem tako slabo plezal, pa na koncu sem zlezel le dva balvana. Seveda bi bilo lahko boljše z vrhom v trojki, je pa bilo v bistvu super, da sem rešil zadevo z zadnjim balvanom, ker ponavadi mi kar malo 'dol pade', ko mi ne gre oziroma ko ne zlezem dovolj balvanov do zadnjega. Tako da v bistvu le s takšnim pristopom naprej v finalu,« je iz Villarsa sporočil Peharc.

Z dvema osvojenima vrhovoma od štirih in cono je zasedel sedmo mesto. Na preostalih balvanskih tekmah bi to pomenilo, da bi ostal brez finala, kamor napreduje šest najboljših. V Villarsu pa so zaradi kombinacije prilagodili sistem, 24 jih tekmuje v polfinalu, osmerica pa se meri v finalu, tako v balvanskem kot v težavnostnem plezanju.

V polfinalu je nastopil tudi Timotej Romšak, ki je osvojil 20. mesto. Za 19-letnega plezalca iz Radomelj je bila že uvrstitev v polfinale uspeh na prvem članskem prvenstvu stare celine. Prva dva balvana sta bila preveč zahteven izziv za obetavnega plezalca, zato pa se je treme otresel v tretjem in četrtem, v tretjem je v dveh poskusih dosegel cono, vrha sicer ni zmogel, v četrtem pa je v dveh poskusih osvojil vrh.

V soboto bosta na sporedu odločilna tekmovalna kroga še v naslednji disciplini, ko bosta znana evropski prvak in prvakinja tudi v težavnostnem plezanju, tudi z osmimi Slovenci v polfinalu.