Kauzer ubežal ciklonu, Terčeljeva presenetila z novico

Konec tedna bodo na preizkušnji v Solkanu v novo tekmovalno sezono krenili tudi tekmovalci in tekmovalke v slalomu na divjih vodah. Kajakaški in kanuistični udarni del slovenske reprezentance ostaja enak: Peter Kauzer, brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič.

Letošnji glavni cilji so trije, uspešen nastop na tekmi za svetovni pokal v domačem Tacnu je tako ali tako že »obveza«, tu sta še evropsko prvenstvo v Vaires-sur-Marnu na pariški olimpijski progi sredi meseca maja in od 29. septembra do 4. oktobra svetovno prvenstvo v avstralskem Penrithu, prav tako na progi, zgrajeni za OI v Sydneyju leta 2000.

Peter Kauzer se je še pravočasno umaknil z otoka Reunion. FOTO: Dejan Javornik

Rezultatske ambicije vseh Slovencev ostajajo enake, so se pa za sezono denimo pripravljali na različnih koncih sveta. Tudi v Združenih arabskih emiratih in na Reunionu, otoku in francoskem čezmorskem departmaju v Indijskem oceanu.

Eva Terčelj bo avgusta postala mamica. FOTO: Dejan Javornik

»Šest tednov sem vadil na Reunionu, na koncu, ker se je približeval ciklon, smo se morali umakniti z otoka in to storili še pravočasno,« je pojasnil Peter Kauzer. No, med »železnimi« reprezentanti nismo omenili Eve Terčelj. Razlog? »Sama imam letos malce drugačne cilje. Zaradi nosečnosti namreč izpuščam letošnjo tekmovalno sezono,« je na novinarski konferenci s svojo objavo prisotne presenetila Terčeljeva, ki bo mamica postala konec avgusta.