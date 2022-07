Kdo je bil režiser podviga slovenskih teniških igralk?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (16. 7.): 1. C) Matjaž Kek;

2. B) Borut Mačkovšek;

3. C) 130 milijonov lir.

1. Pred natanko 20 leti je slovenska ženska teniška reprezentanca dosegla največji uspeh dotlej. Po zmagi proti Ukrajinkam so se Slovenke, med katerimi sta levji delež prispevali Tina Pisnik in Maja Matevžič, uvrstili v svetovno skupino pokala Fed. Novi rod naših igralk jo lovi tudi zdaj, in sicer v tekmovanju pokal Biliie Jean King. Kdo pa je takrat, julija 2002, v vlogi zveznega kapetana s klopi vodil slovensko izbrano vrsto?

A) Blaž Trupej

B) Mima Jaušovec

C) Boris Breskvar

2. Tour de France je tudi v letu 2012 kot vedno ponudil številne imenitne kolesarske predstave, zmagal je Britanec Bradley Wiggins. Kolesarska Slovenija pa je bila takrat zadovoljna, ker je dočakala izenačenje najboljšega dosežka, Tadej Valjavec je bil namreč leta 2008 na končnem 9. mestu. Kateri od naših kolesarjev je ponovil ta dosežek?

A) Borut Božič

B) Jani Brajkovič

C) Kristijan Koren

3. Velika nagrada Anglije v formuli je navdušila številne na tribunah ob dirkališču Brands Hatch. Predvsem pa so bili veseli obiskovalci iz naše severne soseščine, saj je neuničljivi Niki Lauda ugnal vse tekmece. Drugouvrščenega Francoza Pironija je premagal za skoraj pol minute. Član katerega moštva je bil takrat Avstrijec?