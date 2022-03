Kdo je poleg Oliverja Kahna še prekrižal račune Slovencem v Celju?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori zadnjega kviza (23. 3.): 1. B) 167.500; 2. A) Bojan Križaj; 3. C) Dvorana Tabor v Mariboru.

1. Na današnji dan leta 2005 je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi v Celju gostila Nemčijo in izgubila z 0:1, čeprav je imela kar nekaj lepih priložnosti. Sebastjan Cimerotič se je sam znašel pred vratarjem Oliverjem Kahnom, Fabijan Cipot je zatresel prečko, nekaj minut pozneje pa je Bastian Schweinsteiger odbil njegov strel z golove črte. Kdo je dosegel zmagoviti gol za Nemčijo?

A) Lukas Podolski

B) Michael Ballack

C) Miroslav Klose

2. Danes praznuje 60. rojstni dan nekdanji odlični košarkar John Stockton, ki je igral v ligi NBA 19 sezon in se z Utahom vsakič uvrstil v končnico. V letih 1997 in 1998 celo v veliki finale, a je ostal brez šampionskega prstana. Član sanjskega moštva ZDA z OI 1992 je zaslovel z odličnim sodelovanjem s Karlom Malonom in prepričljivo vodi na lestvici najboljših podajalcev lige NBA vseh časov. Kdo se mu je najbolj približal?

A) Steve Nash

B) Magic Johnson

C) Jason Kidd

3. 26. marec 1992 je bil črn dan za boksarsko legendo Mika Tysona. Pred natanko 30 leti so ga obsodili na šest let življenja za rešetkami in še štiri leta pogojne kazni zaradi posilstva takrat 18-letne Desiree Washington. Tyson se je sicer branil, da je šlo za sporazumni spolni odnos, vendar je mesec dni pozneje moral v ječo, iz katere so ga nato vendarle predčasno izpustili. Koliko časa je prebil v zaporu v Plainfieldu?

A) Manj kot tri leta

B) Leto in pol

C) Štiri leta in pol