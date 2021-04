Kdo je popeljal splitske košarkarje do evropskega naslova?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilne rešitve prejšnjega kviza (14.4.):

1. C) Tomaž Vnuk; 2. C) Slalom in kombinacija; 3. B) ZDA.

A) Željko Pavličević

B) Božidar Maljković

C) Petar Skansi

A) 7

B) 13

C) 21

A) 33

B) 66

C) 99

1. Pred natanko 30 leti so ljubitelji košarke v nekdanji Jugoslaviji še zadnjič družno stiskali pesti za prvaka skupne države pred njenim razpadom. Na finalnem turnirju pokala državnih prvakov v Parizu je tretjič zapored zmagal Pop 84, nekdanja Jugoplastika, ki je v finalu ugnal Barcelono s 70:65 s 27 točkami, lovoriko za najboljšega igralca pa je prejel. Kdo je bil takrat trener Splitčanov?2. Jutri bodo minila štiri leta, odkar jezabil hat-trick v četrtfinalnem dvoboju med madridskim Realom in Bayernom (4:2) ter kot prvi nogometaš dosegel sto golov v ligi prvakov. Zdaj je že pri številki 134, prek stotice je tudi(Barcelona) s 120 goli, na tretjem mestu pa je(Bayern) s 73. Koliko nogometašev je doslej preseglo mejo 50 golov (brez tekem kvalifikacij)?3. 18. aprila leta 1999 je legendarniodigral zadnjo tekmo v NHL, v kateri je nastopal kar 20 sezon in se uveljavil kot najboljši hokejist na svetu vseh časov. Kanadčan je zbral največ golov in asistenc v zgodovini elitne lige, ob upokojitvi pa je bil lastnik kar 61 rekordov NHL. Po slovesu so ga kot edinega doslej posebej počastili, saj so v celotni ligi umaknili iz uporabe njegovo igralno številko. Katero?