Kdo je v finalu eura 1976 v Jugoslaviji razžalostil nemške rojake?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (13. 6.): 1. C) 18 let; 2. C) 12.; 3. A) Mario Stanić.

1. Ob nadaljevanju kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 se starejši ljubitelji nogometa spominjajo, da danes mineva 47 let od konca eura v nekdanji Jugoslaviji. Potem ko je Nizozemska osvojila 3. mesto z zmago nad domačo reprezentanco s 3:2 po podaljšku, je Češkoslovaška v boju za zlato ugnala ZR Nemčijo po streljanju enajstmetrovk. Kdo je bil edini Nemec, ki ni zadel z 11-m?

A) Uli Hoeneß

B) Dieter Müller

C) Bernd Hölzenbein

2. Na današnji dan leta 1993 so se košarkarji Chicaga vpisali v zgodovino lige NBA, saj so kot prvi po šampionski dinastiji Bostona iz 60. let tretjič zapored osvojili naslov prvaka. Pod vodstvom nepozabnega Michaela Jordana so v rednem delu prvenstva prišli do tretje najboljše bere za Phoenixom in New Yorkom, v celotni končnici pa izgubili le štiri tekme. Kdo je bil njihov izzivalec v finalu?

A) Seattle

B) Houston

C) Phoenix

3. Pred natanko 26 leti je pri 47 letih umrl tekač na 400 m z ovirami John Akii-Bua, ki je v Münchnu 1972 prinesel Ugandi prvo zlato olimpijsko kolajno. Eden od 43 otrok iz skromne družine ni veljal za favorita, a je s časom 47,82 kot prvi tekel pod mejo 48 sekund. Na OI 1976 v Montrealu ni mogel braniti naslova zaradi bojkota afriških držav, izgubil pa je tudi svetovni rekord. Kdo ga je prekosil?