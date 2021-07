Kipyegonova do četrtega izida vseh časov na 1500 m, Šutejeva šesta

Sedemindvajsetletna Faith Kipyegon je slavila z najboljšim časom letošnje sezone 3:51,07 sekunde. Edina slovenska predstavnica Tina Šutej je v skoku s palico zasedla šesto mesto s preskočenimi 4,5 m. Slovenska rekorderka v skoku s palico je v Monaku zasedla šesto mesto s 4,50 m. Zmagala je Katie Nageotte iz ZDA s 4,90 m.



»Nismo zadovoljni, a kljub temu ni bilo slabo. Zelo hitro so se zvišale višine, po 4,50 je bilo treba hitro na 4,70 m. Mogoče bi morali iti na tisto palico, s katero je na prejšnji tekmi v Velenju. Če bi preskočila naslednjo višino, bi to izboljšalo samozavest pred OI,« je povedal trener Šutejeve Milan Kranjc, ki se je s tekmovalko na prizorišče iz Slovenije podal z avtomobilom.



Šutejeva bo zadnjič pred OI nastopila v sredo v Novem mestu, kjer bo na startni listi tudi metalec diska Kristjan Čeh. V ostalih disciplinah je bila Kipyegonova v petek natanko sekundo počasnejša od svetovnega rekorda Etiopijke Genzebe Dibaba pred šestimi leti ravno na štadionu Stade Louis II v Monte Carlu.

Dva hitrejša dosežka v sumljivih okoliščinah

Poleg Dibabe sta bili od Kipyegonove hitrejši le še Kitajki Ču Junšia (Peking 1993) in Džiang Bo (Šanghaj 1997), ki sta v sumljivih okoliščinah tekli 3:50,46 oziroma 3:50,98. Kipyegonova, olimpijska zmagovalka iz Ria de Janeira, je v izjemnem dvoboju premagala Nizozemko Siffan Hassan, ki je v zaključku povsem popustila in tekla 3:53,60. Svetovna prvakinja na tej razdalji bo sicer v Tokiu naskakovala trojček zmag na 1500, 5000 in 10.000 m.



V Monaku so se najboljših izidov sezone veselili še Nijel Amos iz Bocvane, Etiopijec Lamecha Girma in Timothy Cheruiyot. Amos je na 800 m slavil s 1:42,91, Girma je bil najhitrejši na 3000 m s preprekami z 8:07,75, Cheruiyot pa se je na 1500 m spustil pod 3:30 minute in slavil s časom 3:28,28.

Warholm dober teden po rekordu 38 stotink počasneje

Mohamed Katir, ki nastopa za Španijo, je v isti disciplini kot Cheruiyot s časom 3:28,76 le za osem stotink sekunde zaostal za evropskim rekordom Jakoba Ingebrigtsena. Slednji se je prav tako spustil pod magično mejo 3:30.



V težko pričakovanem teku na 400 m z ovirami je Norvežan Karsten Warholm slavil s časom 47,08. Petindvajsetletni Warholm je 1. julija v Oslu postavil svetovni rekord s 46,70.



V metu kopja je s 63,08 m v zadnji seriji najboljših treh slavila Barbora Špotakova, s čimer je pri 40 letih prišla še do 21. zmage na mitingih diamantne lige.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: