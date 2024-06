Klara Lukan se je uvrstila na svetovno lestvico za OI v Parizu

Slovenska atletinja Klara Lukan je na tekmovanju na Dunaju v teku na 5000 metrov s časom 15:03,85 zasedla 12. mesto. S tem je članica celjskega Kladivarja le za dobri dve sekundi zaostala za svojim državnim rekordom (15:01,37), ki ga je 10. junija lani dosegla v Montessonu. Za manj kot 12 sekund pa je zaostala za olimpijsko normo (14:52,00). Na tekmovanju, poimenovanem Track Night Vienna, je na tej razdalji zmagala Etiopijka Likina Amebaw (14:40,16).

»Tekla sem svoj drugi najboljši čas doslej in se uvrstila na svetovno lestvico za olimpijske igre v Parizu, ki bo dokončno zaključena po državnem prvenstvu konec naslednjega tedna v Celju. Sem še nekoliko utrujena po teku na 10.000 m na evropskem prvenstvu v Rimu. Po mojem mi je prav zato manjkalo svežine za tek pod 15 minutami,« je povedala 23-letna Šentjernejčanka.

V teku na 5000 metrov je med moškimi nastopil tudi Vid Botolin. Klarin klubski kolega je tekel v drugi elitni skupini, vendar prireditelji (še) niso objavili uradnih izidov tega in še nekaterih tekov. »Tekel sem 13:45, 13:46, ne vem točno, uradnega časa niso objavili. Zadovoljen sem, tekel sem v elitni skupini in bil drugi v drugi skupini. Vesel sem, da sem tekel blizu osebnega rekorda. Dobro sem nadziral tek, a je bilo na koncu kar težko, saj je bil zrak suh, bilo je tudi vroče in vlažno. Zato sem nekoliko padel v ritmu. Kaže pa, da sem dobro pripravljen. Prepričan sem, da bom v nadaljevanju sezone še bolj izboljšal osebni rekord,« je pojasnil Botolin.

Liza Šajn je nastopila v drugi skupini teka na 5000 metrov, v kateri je osvojila tretje mesto s časom 16:31,42. V drugi skupini teka na 800 metrov je Petja Klojčnik zmagala z 2:06,31, Tia Tanja Živko je z osebnim rekordom 2:08,32 zasedla četrto mesto v skupini. Klemen Vilhar je v drugi skupini teka na 3000 metrov z novim osebnim rekordom 9:02,06 pristal na šestem mestu.