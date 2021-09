Kličko naj bi ga celo nagnal s treninga

7

centimetrov je Anthony Joshua višji od Oleksandra Usika, na včerajšnjem uradnem tehtanju pa je bil za 8,4 kilograma težji od izzivalca iz Ukrajine.

Anthony Joshua (levo) stavi na svojo prednost v višini, Oleksandr Usik pa na izvrstno gibanje in udarno levico. FOTO: Ben Stansall/AFP

Joshui v pripravah pomagal tudi Hrvat

Ljubitelji boksa že nestrpno pričakujejo nocojšnji obračun med britanskim šampionom(24 zmag, 22 s k. o., 1 poraz) in neporaženim ukrajinskim izzivalcem(18 zmag, 13 s k. o.) v Londonu. Kar zadeva kraljevsko kategorijo, bi zdaj v profesionalnem svetovnem vrhu težko našli tehnično bolje podkovana borca.O tem, za kako kakovostna boksarja gre, govorita že njuni vrhunski amaterski karieri, ki sta ju kronala z naslovoma olimpijskega prvaka leta 2012 v Londonu. Joshua se je tedaj z zlato lovoriko ovenčal v supertežki kategoriji (nad 91 kg), Usik pa v težki (do 91 kg). Že dobro leto pozneje sta se (skoraj hkrati) podala v poklicni ring, v katerem sta prav tako nadvse uspešna.Angleški zvezdnik si – če odmislimo njegov predlanski spodrsljaj proti Američanu, ki ga je popravil s prepričljivo zmago v revanši – med profesionalci že lep čas lasti šampionske pasove združenj IBF, WBA in WBO v težki kategoriji (nad 90,892 kg), ukrajinski as pa je najprej vse, kar je bilo mogoče, osvojil v lahko-težki kategoriji (do 90,892 kg). Nocoj bo prvič napadel še kraljevski prestol.Če je mogoče soditi po Anthonyjevih samozavestnih izjavah, se zdi, da že kar pretirano podcenjuje Oleksandra, ker se pač tako zanaša na svojo prednost v višini (198 cm : 191 cm). Kot da se iz lekcije, ki jo je junija 2019 dobil od debelušnega Ruiza, ne bi ničesar naučil. Usika na nek način jemlje zgolj kakor vmesno postajo na poti k britanskemu spopadu s(30 zmag, 21 s k. o., 1 neodločen izid, brez poraza), svetovnim prvakom po različici WBC, ki se bo 9. oktobra v Las Vegasu še tretjič udaril z Američanom(42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz).»Oleksandr je drugačen boksar kot Tyson; je precej nižji in levičar. A na to sem se dobro pripravil, čeprav ni bilo preprosto najti ustreznih partnerjev za sparing (eden od njih je bil tudi hrvaški amaterski boksar),« je priznal Joshua, ki ne dvomi o svojem uspehu. »Vsi vemo, da je Usik vrhunski boksar za vseh dvanajst rund v lahko-težki kategoriji, jaz pa imam v pesteh silo za nokavt in naredil bom vse za predčasno zmago,« je napovedal »AJ«, ki zase pravi, da je času pandemije še napredoval. »Veliko sem proučeval starejše trenerje... Na ta način sem okrepil svoje znanje in se še izboljšal,« je 31-letni zvezdnik iz Watforda pri Londonu razkril, od kod črpa optimizem.A s tem ni prestrašil tri leta starejšega Ukrajinca. Že večkrat je pokazal, da se odlično znajde proti višjim tekmecem. Pred leti naj bi na treningu precejšnje težave povzročal tudi slovitemu rojaku, ki naj bi ga zaradi tega poslal celo domov. »Velikost ni vse,« je Usik s svojim značilnim nasmeškom poudaril tudi po včerajšnjem uradnem tehtanju, na katerem je bil s 100,4 kilograma dobrih osem kilogramov lažji od Joshue.