Kličko želel Furyja, zdaj se bori s Putinom

Vladimir Kličko je načrtoval senzacionalno vrnitev v boksarski ring in želel postati najstarejši svetovni prvak v težki kategoriji, vendar mu je načrte pokvaril ruski napad na Ukrajino.

Nekdanji prvak Kličko se je upokojil leta 2017 po porazu v epskem dvoboju v 11 rundah z Anthonyjem Joshuo na Wembleyju. Želel je izzvati nikogar drugega kot Tysona Furyja, proti kateremu je izgubil leta 2015, njegova zahteva po revanši pa nikdar ni bila uslišana.

Vladimir Kličko je leta 2015 izgubil s Tysonom Furyjem. FOTO: Lee Smith/Reuters

V intervjuju s Piersom Morganom na TalkTV je 46-letni Kličko sicer priznal, da zdaj bije veliko pomembnejšo bitko, za osvoboditev domovine. »Razmišljal sem, da bi na twitterju zapisal: Fury - zadnji ples?,« je razkril legendarni borec, ki ga je presenetila Furyjeva odločitev o upokojitvi.

Župan Kijeva Vitalij Kličko (desno) in njegov brat Vladimir sta ena od osrednjih osebnosti ukrajinskega odpora. FOTO: Sergiy Karazy/Reuters

»Ne vem, če je mislil resno. Morda si premisli. Ampak zdaj sem v največjem dvoboju v življenju, z Vladimirjem Putinom,« je dejal Kličko, ki je želel prekositi Georgea Foremana, ki je bil prvak pri 45 letih.

Kličko se je februarja pridružil ukrajinski vojski kot rezervist in prijel za orožje. Povedal je, da je pripravljen umreti za Ukrajino. »Ko so Rusi prišli na rob Kijeva, sem se to vprašal. Če ne bi bil pripravljen umreti, bi šel domov. Kijev ima pet milijonov prebivalcev in je živahna evropska prestolnica, toda zdaj je pust in prazen. Tega ne smemo dovoliti,« je odločen Vladimir Kličko, čigar brat Vitalij, prav tako nekdanji boksarski šampion, je župan Kijeva.