Kljub težavam na ogrevanju zanesljivo skočila v finale

Slovenske telovadke Teja Belak, Lucija Hribar in Tjaša Kysselef so uspešno opravile s kvalifikacijami na svetovnem izzivu v Kopru in si pritelovadile nastope v finalu. Prvič bo med najboljše osmerico na parterju nastopil tudi mladi Nikolaj Božič. Belakova (13,050 točke) ima na preskoku drugo, Kysselefova (12,775) peto oceno, Hribarjeva (13,000) pa je bila četrta na dvovišinski bradlji.

Belakova, ki je minulo soboto na svetovnem pokalu v Osijeku osvojila drugo mesto, je v tokratnih kvalifikacijah preskoka prikazala lažja skoka kot na Hrvaškem, s čimer sama ni bila najbolj zadovoljna. »Za prvi skok sem se odločila, da prikažem lažjo različico, saj sem imela s težjim tokrat težave že na ogrevanju. Drugi skok pa je bil super in brez večjih napak. Zelo sem vesela, da lahko tekmujem na svetovnem pokalu na slovenskih tleh, saj me podpirajo domači navijači in seveda moji najbližji,« je dejala 28-letna Ljubljančanka.

Kysselefova je za finalni nastop trepetala do zadnje telovadke, čeprav je imela na koncu peto oceno. »S svojim nastopom nisem najbolj zadovoljna, vendar sem prepričana, da bom v sobotnem finalu tekmovala bolje,« je napovedala 29-letna Ljubljančanka.

Med finalistke se je zanesljivo prebila tudi 20-letna Hribarjeva, ki je bila zelo zadovoljna s prikazano sestavo: »Prejšnji konec tedna na svetovnem pokalu v Osijeku nisem prikazala želene vaje, naredila sem napako, zato sem danes še toliko bolj vesela, da mi je pred domačim občinstvom uspel dober nastop.«

Na dvovišinski bradlji se je danes prvič to sezono po poškodbi predstavila tudi mladinska prvakinja Zala Trtnik, ki je z oceno 12,350 tekmovanje končala na 11. mestu. Nikolaj Božič (13,200) je na parterju pristal na devetem mestu, tako da bi bil prva rezerva za finale. Ker pa ima Slovenija pravico do enega posebnega povabila, se bo tudi on predstavil v sobotnem finalu, kar je njegov največji uspeh med člani.

»Pred tekmovanjem sem bil nekoliko živčen, kar se je potem pokazalo tudi pri nastopu. Upam, da se bom lahko naslednjič bolj izkazal in bolj zaupal vase,« je izjavil 19-letni slovenski telovadec, ki je zaradi maturitetnih izpitov izpustil tekmovanje v Osijeku.

Luka Bojanc je na krogih pri seskoku tako kot na Hrvaškem spet padel, tako da je z 11,800 končal na 17. mestu, na tem položaju je pristal tudi Luka Kišek (11,600) na konju z ročaji.

Jutri bosta v kvalifikacijah na gredi nastopili Hribarjeva in Kysselefova, Lucija se bo predstavila tudi na parterju. V soboto bo na sporedu prvi dan finalov z vsemi štirimi Slovenci, v nedeljo pa se bo po drugem finalnem dnevu spustil zastor na tekmovanje.