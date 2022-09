Klubska šahovska jesen: dobro bi bilo zadržati trend

Pozno poletno in jesensko obdobje je pri nas praviloma namenjeno ligaškim tekmovanjem na različnih ravneh in v različnih konkurencah. Zadnji teden avgusta so se tako v Rogaški Slatini za klubske naslove merili mladinci in mladinke. Pri fantih so favorizirani Mariborčani resda izgubili proti Celjanom, a so bili v preostalih obračunih precej suvereni, kar je bilo na koncu dovolj za njihovo zmago. Celjani so bili s točko manj drugi, tretji pa lanskoletni prvaki iz Kočevja. Pri mladinkah ni bilo nikakršnih dvomov glede prvega mesta, tako kot lani so do njega brez večjih težav prišle igralke Triglava iz Krškega. Še eno drugo mesto je šlo v Celje, tretje pa tokrat v Mursko Soboto.

Pretekli konec tedna je bila v Radencih odigrana prva tretjina naše najmočnejše članske lige. Na seznamu klubov je prijavljenih kar sedemindvajset velemojstrov iz osmih držav, in čeprav vsi med njimi verjetno ne bodo sedli za šahovnice, je zagotovo razveseljiv podatek, da se kakovost tekmovanja počasi približuje nekdanji ravni. Večina igralcev z najvišjim naslovom je sicer skoncentrirana v dveh klubih, ki sta glavna favorita za končno zmago – Šahovskemu klubu Tajfun Ljubljana in Železničarskemu šahovskemu klubu Maribor Poligram.

Ljubljančani so branilci naslova, Mariborčani najtrofejnejši slovenski klub

Ljubljančani so branilci naslova, Mariborčani najtrofejnejši slovenski klub od osamosvojitve, njuno rivalstvo pa je v zadnjih sezonah zaznamovalo naše najmočnejše ligaško tekmovanje. Konkurenca jima očitno zagotavlja zdrav nivo motivacije, saj sta se oba kluba letos okrepila s kvalitetnimi tujimi in domačimi igralci. Na papirju naj bi se za stopničke potegovali še Ptuj, mariborski Branik in Murska Sobota, preostale ekipe pa so precej bolj izenačene. Slednje bržčas pomeni ogorčen boj za obstanek, kar nekaj ekip pa bo računalo predvsem na mlade domače igralce, ki bodo imeli na ta način odlično priložnost za nabiranje izkušenj v močni konkurenci.

Derbi favoriziranih ekip bo na sporedu v soboto, ko bo druga tretjina tekmovanja potekala v Mariboru, zaključek lige pa bo konec prihodnjega meseca v Ljubljani. Še prej bo v začetku oktobra Avstrija gostila prestižni evropski klubski pokal. Letos resda brez ruskih klubov, ki so v moški konkurenci v zadnjih desetih izvedbah pobrali polovico evropskih naslovov. Predstavnik Slovenije tako pri članih kot članicah bo Šahovski klub Tajfun Ljubljana, ki je lani doma osvojil dvojno krono.

Ljubljančani in Ljubljančanke se bodo z najboljšimi evropskimi klubi spopadli s precej konkurenčnima ekipama, v katerih bo večina najboljših slovenskih igralk in igralcev ter nekaj zvenečih mednarodnih okrepitev. Pri ženskah bo tako za klub iz prestolnice med drugim nastopila nekdanja svetovna prvakinja, Ukrajinka Marija Muzičuk, pri moških pa nekdanji evropski prvak, Hrvat Ivan Šarić, in vzhajajoča zvezda svetovnega šaha, 19-letni Indijec Arjun Erigaisi.

Trend se vendarle obrača

Najboljši slovenski klubi se dolgo časa niso odločali za nastope na evropskih klubskih tekmovanjih, v zadnjih letih pa se po zaslugi Ljubljančanov in Mariborčanov ta trend vendarle obrača. Za ponoven zagon in razvoj članskega šaha pri nas bi bilo zagotovo zelo koristno, če bi trend v prihodnje uspeli obdržati, saj nastopi v tovrstni konkurenci za igralke in igralce predstavljajo odlično motivacijo ter jim pomagajo vzdrževati stik z evropskim in svetovnim vrhom.