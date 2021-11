Koliko časa je čakal Mladen Rudonja na zlati prvenec?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Rešitve iz prejšnjega kviza (10. 11.): 1. B) Gorica, Trst; 2. C) Celje, Prule, Slovenj Gradec, Gorenje; 3. C) Anatolija Karpova.

1. Okroglih 20 let bo jutri minilo od mejnika za slovensko nogometno reprezentanco. 14. novembra 2001 je namreč iztržila remi (1:1) na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 z Romunijo. Ker je v Ljubljani zmagala z 2:1, si je prvič prislužila pot na mundial, junak dvoboja v Bukarešti pa je bil Mladen Rudonja, ki je zabil svoj edini gol v reprezentančnem dresu. V katerem nastopu za Slovenijo?

A) 42.

B) 53.

C) 64.

2. Jutri bo praznoval 26. rojstni dan odlični slovenski odbojkar Tonček Štern, ki je bil v vlogi korektorja zelo pomemben člen državne reprezentance ob osvojitvi dveh srebrnih kolajn na evropskih prvenstvih 2019 in 2021. V novi klubski sezoni brani barve Piacenze, ki je njegov četrti italijanski klub, igral pa je še v Turčiji, na Poljskem in v Katarju, do leta 2016 pa za Calcit Kamnik. Kateri je njegov matični klub?

A) Svit Slovenska Bistrica

B) Šoštanj Topolšica

C) Fužinar Ravne

3. Na današnji dan leta 1998 je brazilska legenda formule ena Ayrton Senna osvojil drugo mesto na dirki za VN Avstralije, zadnji v sezoni, kar mu je zadostovalo za prvi od treh naslovov svetovnega prvaka. Drugo mesto v končnem seštevku je zasedel Francoz Alain Prost, ki je po tedanjih pravilih zaostal za tri točke, če bi upoštevali vse izide, pa bi bil prvi z 11 točkami naskoka. Koliko dirk je prišlo v poštev?