Kam v tujino se je morala jeseni 1991 preseliti KK Smelt Olimpija?

1. Za Olimpijine košarkarje Martinovo pred 30 leti ni bilo prav veselo. Izgubili so ligaški derbi v Postojni s 85:94 (Kotnik 23; na fotografiji, Hauptman 20, Vilfan 19; Tiringer 38, Besedič 21), obenem pa so jim v Münchnu zavrnili prošnjo o igranju evropskega pokala v domači dvorani, ker je na bližnjem Hrvaškem divjala vojna. Kateri nadomestni prizorišči so nato v soseščini izbrali Ljubljančani?

A) Dunaj, Gradec

B) Gorica, Trst

C) Budimpešta, Györ

2. Rokometna mrzlica – tako smo pri delu označili drugo novembrsko soboto pred 20 leti, ko so naenkrat odlične predstave uprizorila štiri slovenska moštva v ligi prvakov, pokalu EHF in pokalu pokalnih zmagovalcev. Za katera moštva gre?

A) Celje, Škofja Loka, Maribor, Kozina

B) Celje, Koper, Ribnica, Trebnje

C) Celje, Prule, Slovenj Gradec, Gorenje



3. Za Garija Kasparova je bil 9. november 1985 prav poseben dan. Postal je namreč 13. svetovni prvak v šahu, obenem dotlej najmlajši v zgodovini. Koga je takrat s 5:3 v zmagah in ob 16 remijih ugnal v Moskvi?

A) Borisa Spaskega

B) Viktorja Korčnoja