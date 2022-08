Koliko je bilo slovenskih kolajn pred desetimi leti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (13. 8.): 1. A) 1:58,47; 2. C) Na Švedskem; 3. A) Deportivo iz La Coruñe.

1. Pred 50 leti je nogometna Ljubljana nestrpno čakala na uvodni Olimpijin dvoboj v 1. zvezni ligi. Na premieri za Bežigradom je gostoval OFK Beograd (0:0), pred tekmo pa je športno uredništvo našega časnika s posebnim trakom nagradilo Danila Popivodo, ker je imel sezono prej najvišjo povprečno oceno na tekmah. Kakšen barve je bil ta tradicionalni Delov trak?

A) rdeče

B) modre

c) zelene

2. Bil je še vroč avgust, ko je pred 20 leti Matjaž Sekelj, tedaj menedžer Olimpijinih hokejistov in selektor risov, potrdil, da ima ljubljanski klub novega trenerja iz Severne Amerike. Ta se je nekoč tudi kot igralec izkazal med zmaji in je bil med navijači priljubljen. Tako všeč mu je bila Slovenija, da se je pozneje na Bledu tudi oženil. Kdo je bil to?

A) Neil Sheehy

B) Chris Imes

C) Ed Kastelic

3. Deset let je od vrnitve slovenskih športnikov z olimpijskih iger v Londonu in lepega sprejema doma. Osrednja junakinja naše vrste je bila judoistka Urška Žolnir z zlato kolajno. Pa ni bila edina, ki je razveselila rojake na prizorišču in v domovini. Koliko stopničk so na teh igrah zbrali slovenski olimpijci in olimpijke?