Konec evropske poti tudi za Mariborčanke

V Bustu Arsiziu proti istoimenski ekipi tako kot v Mariboru slovenske odbojkarice niso dobile niti niza, tekma se je končala z izidom 3:0 (11, 14, 17). Slovenska ženska odbojka nima več svojega predstavnika v evropskih tekmovanjih. Po Calcitu, ki je najprej neuspešno nastopal v kvalifikacijah lige prvakov, nato pa izpadel v 1/16 finala pokala CEV, se je zdaj poslovila še ekipa Nova KBM Branik. V osmini finala drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja je Mariborčanke po pričakovanju izločil italijanski predstavnik, eden od favoritov tekmovanja, proti kateremu četa Bruna Najdiča ni imela nikakršnih možnosti.

Busto Arsizio : Nova KBM Branik 3:0 (11, 14, 17) Dvorana e-work Arena, gledalcev 690, sodnika Willems (Belgija), Souto (Španija). Busto Arsizio: Battista 10 (4 ase), Degradi 10, Lloyd 4 (2 bloka), Monza 3 (1 blok), Montibeller 4, Lualdi 8 (2 asa), Stigrot 9 (1 blok), Colombo 5 (2 asa, 1 blok), Olivotto, Zannoni, Omoruyi, Zakchaiou 3 (1 as, 1 blok), Bressan. Nova KBM Branik: Mlakar 9, Milošič 2, Pogačar, Štampar 3 (1 as), Klajžar, Lekše, Senekovič 1, Cikač, Farkaš, Ramić, Potokar 4, Lorber Fijok 9 (2 asa), Krajnc.

Že pred začetkom dvoboja se je vedelo, da je med ekipama velika kakovostna razlika, kar se je potrdilo v Mariboru, še bolj pa na severu Italije. Že prvi niz je napovedal, da čudeža ne bo, Italijanke, ki so tako kot na prvi tekmi igrale brez reprezentantke Liveth Omoruyi, so že na začetku prišle do visoke prednosti (6:2), ki so jo do konca le še večale, tekmicam so dovolile vsega 11 točk. Gostje so bile povsem nebogljene, s servisom niso izvajale nikakršnega pritiska, v napadu so bile nerazpoložene, obramba pa tudi ni uspela zaustavljati tekmice.

Nič kaj boljše boljše se jim ni godilo niti v drugem nizu, v katerem so zbrale 14 točk. Že sredi niza je domači trener Marco Musso v igro poslal nekatere rezervistke, ki so na igrišču ostale tudi v tretjem, kar je ponudilo priložnost Mariborčankam za bolj enakovreden boj. Lorena Lorber Fijok je dosegla prvi as za Mariborčanke, s servisne črte je bila uspešna tudi Ronja Štampar in Štajerke so vodile z 8:5. Zadnje njihovo vodstvo je bilo pri izidi 10:11, v nadaljevanju pa je bila domača ekipa spet občutno boljša. Gostje so tekmo končale brez ene same blok točke.