Konec sezone za Luko Janežiča

Enemu najboljših slovenskih atletov Luki Janežiču, ki se je poškodoval v soboto na balkanskem prvenstvu v Istanbulu, bo v sredo v Ljubljani Matej Drobnič operiral ahilovo tetivo. Tako je za našega močnega reprezentančnega aduta že konec celotne letošnje sezone.

Tako ne bo mogel nastopiti sredi tega meseca na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu kot tudi ne na prostem na svetovnem prvenstvu v ZDA ter nato avgusta na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Skoraj zagotovo pa ne bo tekmoval niti v naslednji zimski sezoni, je po današnjem pregledu povedal Janežič.

»Bil sem na pregledu, 90 odstotkov tetive je strgane in zato ni druge možnosti kot operacija. Po njej sledi od šest do osem mesecev okrevanja. Poleti 2023 se bom vrnil na atletske steze. Glavni cilj tako ostaja tretji olimpijski nastop leta 2024 v Parizu. Bo pa to zame velika sprememba, od leta 2015 sem bil na vseh velikih tekmovanjih,« je spomnil slovenski rekorder na 400 m.

Janežič od lanskega oktobra vadi pod taktirko novega trenerja. Roka Predaniča je zamenjal Damjan Zlatnar, ki je še vedno slovenski rekorder na 110 m ovire.