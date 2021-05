Kot novopečeni očka in član nove močne ekipe v boj za nove zmage

11

zmag in nobenega poraza ima v svoji profesionalni statistiki Andrej Baković.

Komaj čaka, da se spet povzpne v ring

Najbolj znani boksar iz MTK Global je trenutno britanski zvezdnik Billy Joe Saunders, ki je moral minulo nedeljo pred rekordnimi 73.126 gledalci v Arlingtonu priznati premoč mehiškemu šampionu Saulu »Canelu« Alvarezu.

Vrhunski slovenski (profesionalni) boksarje imel v minulih dneh dva velikanska razloga za veselje. Potem ko je sklenil sodelovanje z zagrebškim klubom MTK, podružnico britanskega menedžersko-promotorskega velikana MTK Global, je namreč prvič postal tudi očka. Tako je dobil še dodaten zagon za trdo delo, ki je v športu (in seveda tudi na mnogih drugih področjih) predpogoj za uspeh.»V zadnjih dneh se mi je zgodilo res veliko, to je bil res nepozaben teden,« se je nasmehnil Baković, nakar je razkril, kako je postal član zagrebške ekipe. »Pred kratkim smo od hrvaške boksarske zveze prejeli obvestilo, da so začeli sodelovati z ljudmi iz MTK, s katerimi me je nato povezal zagrebški borec, ki se je svojčas pripravljal tudi v našem klubu Tivoli. Poklicali so me na pogovor in prejšnjo soboto sem se odpeljal v Zagreb, kjer smo hitro dorekli še zadnje podrobnosti in podpisali pogodbo,« je zaupal 31-letni Ljubljančan.Večkratni slovenski prvak je pozornost odgovornih pri MTK pritegnil z izjemno profesionalno statistiko, v kateri ima enajst zmag (devet z nokavtom) in nobenega poraza, ko so si ogledali posnetke njegovih predstav ter se še na lastne oči prepričali, da gre za atraktivnega in tehnično izvrstno podkovanega boksarja, pa so v njem prepoznali kandidata za velike podvige. Zato so se še posebej zavzeli in ga zvabili v svoje vrste.»Predstavili so mi zares dober načrt, po katerem bi imel – če bi se uresničil optimalen scenarij – še letos tri borbe, prvo že 28. maja v Zagrebu, za katero mi že iščejo tekmeca. Ker je od mojega zadnjega obračuna minilo že petnajst mesecev, že komaj čakam, da se znova povzpnem v ring,« je poudaril Andrej in v isti sapi pribil, da ne bo razočaran, četudi čez trinajst dni še ne bi imel dvoboja. Najpomembneje je namreč, da se je dogovoril za sodelovanje s klubom MTK, pri katerem sicer kot glavni trener deluje nekdanji hrvaški as, ki – mimogrede – leta 1974 luč sveta ugledal v Brežicah.»Ravno to sem potreboval, namreč menedžersko ekipo, ki bo skrbela za moje nastope in mi odpirala vrata. Zdaj s trenerjemne bova več prepuščena sama sebi,« optimistično v prihodnost pogleduje Baković. Kot je pojasnil, je dobro telesno pripravljen. Čeprav že več kot leto dni ni imel dvoboja, je vseskozi bolj ali manj zavzeto vadil, kajpak v skladu z ukrepi proti širjenju novega koronavirusa. Odkar so jih začeli sproščati, treningi spet potekajo normalno.»V zadnjem obdobju veliko tudi spet spariram, največ zin, ki se je po premoru vrnil v boks in iz Maribora prestopil k našemu BK Tivoli. Vsi trije so težji od mene in obenem kakovostni borci, tako da so sparingi z njimi zame zelo koristni,« je ocenil ljubljanski as supervelterske kategorije (do 69,85 kg), ki ne skriva ponosa nad tem, da je postal novopečeni očka, potem ko mu je ženav noči na torek rodila sina»Z njim sem dobil novo motivacijo, da bom še dodatno zagrizel in poskušal v prihodnjih letih iztržiti čim več. Verjetno bom poslej malo manj spal, vendar pa me to ne bo odvrnilo od vsakodnevnih treningov,« je v smehu sklenil Baković.