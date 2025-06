Čeh spet prek magične meje, a ni bil vesel: Takšne razmere je treba izkoristiti

Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh je na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Turkuju na Finskem zabeležil sedmo zmago v nizu v metu diska, s 70,61 pa je ponovno presegel 70 m. Za centimeter je zaostal za rekordom mitinga. Lia Apostolovski je v skoku v višino razdelila zadnje, deveto mesto z 1,80 m. Žan Rudolf, tretji slovenski predstavnik, je bil zadolžen za ritem v teku na 1500 m.

»Začetek mojega nastopa je bil malo slabši, krog za izmet je drsel in je bil bolj primeren za met kladiva. Potem pa sem šel malo po travi s športno obutvijo, da je bilo potem malo več trenja. Lažje sem potem nadaljeval, a drugi in najdaljši met je bil tak kot na vsaki tekmi. Nič posebnega, a sem slavil na tekmi, na kateri smo kar trije vrgli prek 70 m,« je nastop strnil Čeh.

Jezilo ga je le, da je imel zelo dobre pogoje, ki bi jih lahko izkoristil za še daljše mete. »Imel sem najboljše pogoje za mete v tej sezoni, tudi v drugi seriji je veter pomagal do nekaj daljšega meta. Zaključek pa je bil dober. Čeprav sem končal z dvema 'iksoma', sem zadovoljen z zadnjima metoma. To se je zgodilo zato, ker je kletka bolj zaprta na desno stran kot običajno in tako je v peti in šesti seriji disk pristal v mreži,« je dodal Čeh pred sobotno naslednjo tekmo v Estoniji.

V metu diska je trojica udeležencev osvojila zadnjih pet svetovnih naslovov v tej disciplini. Za Čehom je bil drugi Avstralec Matt Denny, tretji na lanskih olimpijskih igrah v francoski prestolnici je vrgel 70,52 m. Tretji je bil nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak Daniel Stahl, Šved je dosegel svoj najboljši izid leta in je kot zadnji presegel 70 m (70,19 m).

Čeh je tokrat tekmo odprl z neveljavnim metom, nato pa je v drugi seriji že zmogel daljavo tekme, namerili so mu 70,61 m. Nadaljeval je z 68,08 in 67,00 m ter končal z dvema neveljavnima poskusoma. Četrti je bil s 66,84 m Roje Stona. Presenetljivi olimpijski prvak v Parizu lani se je pomeril s svojim predhodnikom na olimpijskem mestu, Stahlom, ter s svetovnim prvakom leta 2022 Čehom. Denny, lastnik drugega najboljšega meta v zgodovini, je še dodal kakovost ekipi v krogu za izmet.

Metalci diska so bili uspešni. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Čeh je pred tem mitingom na Finskem zmagal na prejšnjih šestih tekmovanjih, trije od teh so mu prinesle mete preko 72 metrov, vsa v različnih mestih. Najboljši ni bil le na uvodnem diamantnem mitingu leta v začetku maja v Dohi, kjer je bil tretji.

Denny ima med udeleženci najdaljši osebni rekord s 74,78 m z nastopa v ameriški vetrovni Ramoni. Če odmislimo njegove mete prek 70 metrov, ki jih je imel na tem prizorišču, je bil Dennyjev najboljši dosežek v tej sezoni 68,97 m iz Dohe prejšnji mesec.

Stahl se je odločil, tako kot Čeh, da letos v Ramoni ne bo tekmoval. Ptujčan je odhod tja v lovu na svetovni rekord Litovca Mykolasa Alekne (75,56 m letos v Ramoni) napovedal za naslednje leto. Stahl, ki ima v Turkuju še vedno rekord mitinga s 70,62 m, je dosegel svoj prejšnji rekord sezone s 69,53 m v Stockholmu na diamantni ligi v nedeljo. Bil je drugi za Čehom, tretji je bil Denny (68,14 m).

Pred mitingom na Švedskem je Stal največ vrgel 67,06 m, potem ko je v Dohi končal na drugem mestu za Dennyjem. Stona je svojo sezono v Hengelu odprl v začetku prejšnjega tedna in končal na tretjem mestu za Čehom in Dennyjem.