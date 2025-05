Kristjan Čeh blestel tudi na domači tekmi, Šutejeva druga v Rabatu

Kristjan Čeh (Ptuj) je na atletskem mitingu na domačem Ptuju, kjer se je začela letošnja mednarodna liga Telekom Slovenije, v metu diska zmagal z 72,11 metra in se povsem približal svojemu slovenskemu rekordu. Tega je dosegel dan prej v Zagrebu, ko se je z 72,34 m povzpel na šesto mesto vseh časov.

Tina Šutej druga Slovenska atletinja Tina Šutej je na četrtem mitingu diamantne lige v sezoni zasedla drugo mesto. V maroškem Rabatu je v skoku s palico preskočila 4,63 m in zaostala le za Američanko Katie Moon, ki je v zadnjem poskusu zmogla 4,73 m. Šutej, ki je bila edina Slovenka v Rabatu, je v seštevku discipline zdaj tretja skakalka s palico.

Čeh je izvrstno začel tekmo in takoj z 69,88 m postavil rekord mitinga. Nato so mu v drugi seriji namerili 72,11 m, po neveljavnem metu v tretji seriji je končal s 67,18, 69,72 in 66,52 m. V Zagrebu je bilo obratno, največ je dosegel v zadnjih serijah. »Obe tekmi sta bili dobri, tako v hrvaški prestolnici kot danes doma. Čutil sem malo utrujenosti, ker sem dal obakrat vse od sebe. V Zagrebu sem bil na začetku malo nervozen, ker sem želel na tekmi prikazati dobre mete s treningov in mi je uspelo. Danes pa sem bil na podobni visoki ravni,« je bil zadovoljen Čeh.

»Danes sem začel sproščeno. Prvi met sem zgrešil, zato sem bil presenečen, ko so namerili skoraj 70 m. Potem pa je šlo prek 72. A sem imel danes še nekaj večji potencial. Sezona je še dolga in še bodo priložnosti. Veselim se tekme v Slovenski Bistrici konec naslednjega tedna. Skoraj kot doma se počutim tam, je blizu in upam, da bo šlo znova prej 70 m,« je dodal Čeh. Naslednji četrtek pa ga pred tem čaka tekma na Češkem.

Filip Jakob Demšar (ŽAK) na 110 m ovire zmagal s 13,70 sekunde in je tekel hitreje kot dan prej v Zagrebu, kjer je bil v močni mednarodni konkurenci četrti. Rok Ferlan (Triglav) je na 400 m v svojem prvem nastopu v sezoni zmagal s 46,60. Med atletinjami je na štadionski krog z zmago in osebnim rekordom 52,68 presenetila petnajstletna Živa Remic (Olimpija) in za več kot sekundo ugnala vse precej starejše tekmice.

Jernej Gumilar (ŽAK) je vse presenetil z zmago na 100 m (10,39). Med atletinjami je bila tokrat najkrajša razdalja na 200 m, Srbkinja Tamara Milutinović je s 23,76 ugnala slovenske tekmice na čelu z drugouvrščeno Lucijo Potnik (Radlje, 23,91) in Lino Hribar (ŽAK, 23,99).

Demšar je za dve desetinki ugnal Hrvata Lukasa Cika (13,90). »Veliko rezerve sem imel na koncu, saj sem bil še utrujen po sobotnem nastopu v hrvaški prestolnici. Tam je bilo zelo mrzlo, če bi bilo tako kot danes, bi tam tekel bolje. Slabše sem tehnično tekel danes, sem pa več tvegal. Kar hitro sem tudi začel in me je na koncu malo 'pobralo',« je dejal Demšar.

Gumilar je v šprintu ugnal tudi domačega favorita Aneja Čurina Prapotnika, ki je bil drugi z 10,43. »Po edini decembrski tekmi pozimi sploh nisem tekmoval zaradi poškodbe desne stegenske mišice. Potem sem začel normalno trenirati, a se je v začetku aprila pojavila ista bolečina. Na tekmo sem zato prišel brez pričakovanj in sem zato seveda doseženega še bolj vesel. Že v kvalifikacijah sem pokazal dober tek, v finalu pa sem bil še stotinko hitrejši,« je bil zadovoljen Gumilar.

Prvo tekmo sezone je tokrat opravil tudi Ferlan: »Zaradi tega sem bil nervozen. Upal sem na malo boljši čas. Tudi dosežen ni slab, a lahko tečem bolje in se tega nadejam na naslednjih tekmah. Prva bo verjetno že naslednji konec tedna v Slovenski Bistrici.«