Krpani z zmago v Švici v finalu zlatega jadralnega pokala

Slovenija je s štirimi zmagam in dvema drugima mestoma osvojila 21 točk, Litva 14, Ekvador pa 13. Slovenija si je po prepričljivem slavju v petem plovu še pred zadnjo, šesto regato, v kateri je bila druga, zagotovila zaključne boje konec leta v Bahrajnu. Bila je najvišje postavljena ekipa med tremi in je vodila od prve regate naprej. Kapetan ekipe je Vasilij Žbogar, s tremi olimpijskimi kolajnami najboljši slovenski jadralec doslej.

Napredovala je tudi drugouvrščena Litva, izpadel je Ekvador. Hongkong, tretji predvideni slovenski tekmec v kvalifikacijah, v Švico zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa na Kitajskem ni prispel. Slovenija je dobila prvo regato v sredo, v drugem plovu prvega dneva je bila druga za Litvo. Naslednji dan je Slovenija povečala vodstvo z dvema zmagama. Zadnji dan je štel dvojno, začel pa se je po nekaj urah čakanja na veter.

Litva je začela peto regato prva, sprva druga Slovenija pa je bila že v prvi stranici v vodstvu, več kot 180 m pred Litvo in 280 pred Ekvadorjem. Tak dober štart je bil še pomembnejši, ker so skrajšali regatno polje in so bili skupaj le trije obrati pred ciljem. Na vseh je bila Slovenija v zanesljivem polkilometrskem vodstvu pred Litvo in Ekvarodjem in tako je bilo tudi v cilju.

Protest preložil slavje

Veselje na slovenski jadrnici pa ni trajalo dolgo. Sledil je protest zaradi uporabe mobilnika v štartnem delu regate, v rokah ga je imel Žbogar. Tedaj je bilo le še pol ure možnosti, da bi pripravili predvideno šesto regato. Sledilo je mučno čakanje na odločitev vodstva tekmovanja, ki je najprej zaslišalo slovenskega kapetana. Po njem so se odločili, da kazni ne bo, ker je Žbogar uporabil telefon namesto kompasa.

»Po peti regati smo se že veselili zmage v skupnem seštevku, pa je prišel sodnik in dejal, da imamo protest s tehničnega komiteja, ker sem uporabil telefon. To je prepovedano, a le, če ga imaš za telefoniranje in podobno. Uporabil sem ga le za digitalni kompas, v njem nisem imel kartice sim. Nato smo šli na zaslišanje na regatno barko. Ugotovili so, da v mobitelu ni kartice sim in zato potem protest ni bil uspešen. Sem jim pa to pokazal in jih o tem vprašal že pred regato,« je pojasnil Žbogar.

Kapetan je dodal: »Že pred peto regato smo se zapletli, ko smo gledali drug drugega. Litva nam je skušala dati kazen, a je ni bilo. Videti je bilo tudi, da smo bili prehitro prek startne linije. Zato smo se že vračali, ker je nekdo z barke to rekel. Pa nismo bili in smo si le nabrali dodatni zaostanek. Le s tako ekipo, kot smo Krpani, je možno, da se po slabšem startu tako pobereš in nato celo zmagaš, in to štirikrat.«

V zadnji regati je Slovenija, tako kot prejšnje dni, slabo štartala. Ponovno je bila regata skrajšana le s štirimi stranicami. Ekvador si je nabral minuto in pol prednosti pred tekmicama. Slovenija je v cilj prišla druga, Litva pa tretja. Ekipa Krpani Steklarna Hrastnik 1860 je bila 26. nosilka tekmovanja, Litva, kapetanka je bila Gintare Scheidt, 34., Ekvador s kapetanom Juliom Velezom, pa 38.

Na prvem zlatem pokalu, ki je nastal po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu, skupaj sodeluje 56 držav glede na lestvico SSL. Ekipe, ki so razvrščene med 23. in 56. mestom, se od 19. maja merijo v kvalifikacijah, ki bodo v petih terminih potekale do 17. julija. V osmih skupinah bodo po štiri reprezentance, najboljši dve iz vsake skupine pa bosta nastopili v finalu skupaj s 24 že uvrščenimi. To je prvih 23 reprezentanc z jakostne lestvice in ekipa države gostiteljice.

Za Krpane so v Švici nastopili Gašper Strahovnik, jadralec na premcu (bowman), Tina Mrak, jadralka ob jamboru (midbow), Vid Jeranko, dvižničar (pitman), upravljavci jader (trimmerji) Mitja Beltram, Mitja Margon in Veronika Macarol, nekdanji veslač Jani Klemenčič, ki je na vitlu (grinder), Tomaž Čopi, upravljavec glavnega jadra (main trimmer), krmar je Igor Lah, kapetan in taktik pa Vasilij Žbogar.