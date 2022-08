Lahko reče le kapo dol, kaj je storila

Na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu je svojo varovanko Janjo Garnbret na poti do dveh zlatih odličij spremljal mož iz ozadja, njen trener Roman Krajnik. »Lahko rečem kapo dol, kaj je naredila,« je bil po osvojenem drugem naslovu v pogovoru navdušen Škofjeločan. »Zakon, zakon,« je še pred začetkom pogovora vzklikal trener, ki je zlato Garnbretovo pred enim letom v Tokiu popeljal do olimpijskega naslova. »Moram reči, da gre za zdaj vse lepo po načrtu. Evropsko prvenstvo je glavni cilj sezone za Janjo, ker si je res želela dodati zlato medaljo, ki je še ni imela v svoji zbirki,« je prepričan Krajnik.

»Izkazalo pa se je tudi, da ni bilo tako lahko niti v težavnosti niti na balvanih, ker je bilo vseeno kar nekaj pritiska. Tega si ona vedno sama zada, ker si res želi zmagati,« je trener razkril pritisk, ki ga je doživljala njegova varovanka. Garnbretova je na Königsplatzu (Kraljevem trgu) v bavarski prestolnici v soboto osvojila naslov težavnostne prvakinje, v nedeljo je zbirko dopolnila še z naslovom balvanske prvakinje. Že v sredo pa se bo podala v boj še za naslov prvakinje stare celine v novi olimpijski disciplini: balvani - težavnost.

Bistveno težje je po težavnosti nastopiti na balvanih, a je Korošica oboje rešila z odliko. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

»Mislim, da se je še enkrat izkazalo, da resnično zna tekmovati na velikih tekmah. Tudi sama je rekla, da je bila to njena najtežja tekma (sobotni finale težavnosti, op. a.) in jaz se lahko z njo strinjam. V nedeljo pa se je borila do konca. Ko je prišla do mene, je bila videti kar utrujena, kot je že dolgo nisem videl. Zdaj sledi premor, potem pa gremo še na zadnjo tekmo. Bomo videli, kaj bo,« je še dejal. Laično javnost ob uspehih Korošice zanima, kako je tekmovalka zmogla nastopiti vrhunsko na najvišji ravni štiri dneve po vrsti, ne da bi se zlomila od napora. »Dejstvo je, da je dobro natrenirana. Če ne bi bila dobro natrenirana, tega ne bi bila sposobna. Štiri take naporne dneve dati iz sebe, res ni lahko,« je recept uspeha razkril trener.

Treningi bolj naporni

Za nameček so se tekmovalke najprej merile v težavnosti in nato v balvanih, ravno obratno od običajnega sosledja na velikih tekmah. »Sistem, ki je bil tu, je bil še dodatno naporen. Ponavadi je bistveno lažje tekmovati najprej na balvanih, nato v težavnosti. Tudi treningi potekajo v tej smeri. A prav zaradi tega sem to spreminjal. Bistveno težje je po težavnosti nastopiti na balvanih. A takšen je program, na to se je treba pripraviti, na to smo se pripravili, zdaj pa zasluženo dva dneva 'pavze', ker je uničena. Dobesedno,« je še povedal trener.

Svetovno plezalno zvezdnico čaka še nova olimpijska kombinacija. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

»V soboto je mogoče še delovala tako, kot da je tukaj 'na počitnicah', a v nedeljo ni bilo tako. Profesionalka je v vseh pogledih. Lahko rečem samo kapo dol, kaj je naredila,« je bil še navdušen Krajnik, ki na treningih Garnbretove ne varčuje, da lahko potem šampionka zdrži naporen ritem tekmovanj. »Treningi so precej bolj telesno naporni, ker je tudi sama težavnost, intenzivnost in vse, bistveno višja. Vse to, kar mora tukaj plezati, je telesno zanjo bistveno lažje. Je pa tukaj seveda pritisk, ki si ga sama zada, ki ga ima od zunaj, novinarjev, od vseh, ker vsi pričakujejo od nje samo eno - zlato medaljo. In vse to se je brez dvoma tudi dotakne.«

»Vseeno je punca stara 23 let. Ni lahko in mentalna priprava pri tem naredi svoje, definitivno je od tega bolj utrujena kot pa od same telesne dejavnosti na tekmi,« je razkril trener. Balvanski finale se ni začel po načrtih. V prvem balvanu v finalu nikakor ni zmogla osvojiti vrha in najti rešitve za balvanski rebus. »To je stvar, ki jo je malce zmedla. Malce narobe se je lotila. Jaz jo še bolj cenim zaradi tega, ker se je potem po prvem balvanu lepo zbrala in naredila drugega, tako kot ga zna samo ona, torej v prvem poskusu.«

Je in ni preprosto

»Tekmovala je naprej, kot da se ni zgodilo nič. Kar je bistveno več vredno. In tudi jaz, ko sem jo videl, ko je odplezala tisti prvi balvan, sem si rekel: 'Okej, kul.' Ni bila jezna sama nase, kot je ona lahko hitro. Tako je sprejela to: 'Pač okej, nisem splezala, gremo dalje, tekme še ni konec.' In to je to.« Trener v takšnih trenutkih tekmovalki ne more pomagati z nasvetom. »Ne morem. Po mojem ve, kaj si jaz mislim, in se je takrat spomnila kakšnega s treninga, kako, zakaj, da ni to problem.«

Na vprašanje, ali je s takšno tekmovalko, ki si želi odličnost in treninge, lahko delati, pa je trener odgovoril, da je in tudi ni. »Po eni strani je preprosto, ker se pač dela ves čas, kot je treba. Po drugi strani pa je kup takšnih in drugačnih pogovorov, itd. Ni preprosto. V nobenem primeru ni enostavno.«

Garnbretova je najprej postala svetovna prvakinja, in to šestkrat, zmagovalka tekem svetovnih pokalov, seštevkov svetovnega pokala, olimpijska prvakinja in šele nato tudi evropska prvakinja v posamičnih disciplinah. »Evropski naslov je bil visoko na njenem seznamu ciljev. Zanjo je vreden ravno toliko, kot kateri od drugih, bolj čislanih, ali še bolj.«