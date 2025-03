V dežju več nesreč, Norris sklatil z vrha Verstappna (VIDEO)

Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec prve dirke sezone svetovnega prvenstva formule 1 v avstralskem Melbournu. Na preizkušnji v zahtevnih vremenskih razmerah je slavil pred svetovnim prvakom Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull) in Britancem Georgeom Russellom (Mercedes).

Za Norrisa, lani je osvojil naslov svetovnega podprvaka, je bila to peta zmaga v karieri, konstruktorski prvak McLaren pa je sezono 2025 začel tako, kot je končal lansko – na vrhu. Prva dirka sezone se je začela na mokri stezi v Melbourne Parku, potem ko sta oba McLarna v soboto prepričljivo dobila kvalifikacije v lepem vremenu.

Norris: Pritiskal sem na polno, bilo je stresno

»To je bilo sijajno. Zahtevna dirka, saj mi je Max dihal za ovratnik vse do konca. Pritiskal sem na polno, bilo je stresno, a uspelo nam je. To je odličen začetek sezone. Naredili smo nekaj napak v zahtevnih razmerah, ampak v takšnih dirkah uživam. Še posebej, ker smo končali na vrhu,« je dejal današnji zmagovalec Norris.

Tokrat je bila slika v Melbournu drugačna, v dežju pa je prišlo tudi do nekaj nesreč. Med drugim so svoj dirkalnik razbili domačin Jack Doohan (Alpine), Brazilec Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) in izkušeni Španec Fernando Alonso (Aston Martin).

Po več varnostnih avtomobilih je eden odločilnih trenutkov prišel ob koncu 44. kroga, ko se je nad vse bolj suho stezo znova ulilo, z nje pa sta zdrsnila oba vodilna McLarna, predvsem domačin Oscar Piastri (McLaren) je na travi izgubil ogromno časa, medtem ko je moral Norris v bokse po gume za rahlo mokro stezo.

Verstappen, ki je sicer na začetku dirke prehitel Piastrija, a nato storil napako in zdrsnil nazaj na tretje mesto v 17. krogu, je 45. krog začel na čelu. Po menjavi pnevmatik pa je padel nazaj za Norrisa, ki je v dveh krogih v dežju prehiteval tekmece pred sabo na gumah za suho stezo.

»Lani smo napravili veliko napak in se iz njih očitno nekaj naučili. V podobnih razmerah smo lani v Silverstonu zapravili dirko. Danes si lahko pripišem nekaj zaslug za zmago, saj sem ves čas dobro shajal s pritiskom, ko sta me lovila Max in Oscar Piastri, in ob pritiskanju na vso moč nisem storil usodne napake,« je še dodal 25-letni Britanec Lando Norris.

Varnostni avto, za njim Lando Norris, Max Verstappen in Oscar Piastri. FOTO: Edgar Su/Reuters

V 48. krogu je po nesreči Novozelandca Liama Lawsona (Red Bull) na stezo znova prišel varnostni avto in se umaknil šest krogov pred ciljem. Dva kroga pred koncem se je Verstappen povsem približal Norrisu, a ga do konca na malce mokri stezi ni ogrozil, s čimer se je Britanec lahko veselil pete zmage v karieri.

Tretji je ciljno črto prečkal Russell, četrti pa njegov moštveni kolega, 18-letni Italijan Kimi Antonelli, a so ga komisarji zaradi nevarnega izhoda iz boksov kaznovali s petimi sekundami. Padel je na peto mesto, na četrto pa je napredoval britansko-tajski dirkač Alexander Albon z Williamsom.

Lando Norris med dirko. FOTO: William West/AFP

Točke so osvojili še Kanadčan Lance Stroll, Nemec Nico Hülkenberg, Monačan Charles Leclerc, Piastri, prvo za novo moštvo Ferrarija pa si je z desetim mestom privozil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Naslednja dirka bo na sporedu že čez teden dni v Šanghaju za VN Kitajske.