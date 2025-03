V Avstraliji že prvo dejanje, Verstappen prejel opozorilo

Britanec Lando Norris (McLaren) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za prvo dirko sezone svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Avstralije. Na dirkališču v Melbournu je za slabo desetinko sekunde ugnal moštvenega kolega Avstralca Oscarja Piastrija. Tretji je bil svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki je tako že prejel opozorilo, da bo moral pokazati več.

Za Norrisa je to deseti najboljši startni položaj v karieri, McLaren pa je začel, kjer je kot najboljše konstruktorsko moštvo končal prejšnjo sezono. Ob Norrisu, ki bo na dirki lovil peto zmago v karieri, bo v prvi vrsti namreč začel še Piastri, ki je za moštvenim kolegom zaostal 84 tisočink sekunde.

»Občutek je dober, to je popoln začetek sezone«

»Občutek je dober, to je popoln začetek sezone. Vsi v McLarnu so opravili sijajno delo in le nadaljevali, kar smo skupaj ustvarili lani. Ampak to so le kvalifikacije, vemo, da nas jutri čaka zahtevna dirka,« je v luči slabše vremenske napovedi organizatorjem po kvalifikacijah dejal Norris.

Lando Norris med kvalifikacijami. FOTO: William West/AFP

Iz druge vrste bo prvo dirko sezone začel Verstappen, ki pa je za obema oranžnima dirkalnikoma zaostal slabe štiri desetinke sekunde. Za štirikratnim svetovnim prvakom Verstappnom se je zvrstil prvi dirkač Mercedesa, Britanec George Russell, nekoliko pa sta zaostala oba Ferrarija. Monačan Charles Leclerc je bil šesti, mesto za njim pa novinec v rdečem, Britanec Lewis Hamilton.

Dirka za VN Avstralije bo na sporedu v nedeljo ob 5. uri po slovenskem času. Vremenska napoved je slabša, saj naj bi med dirko deževalo.