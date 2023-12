Le 22 stotink zmanjkalo Neži do kolajne

Plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenu v Otopeniju pri Bukarešti z novim slovenskim rekordom 58,55 sekunde osvojila četrto mesto na 100 m mešano. Lasten v polfinalu dosežen slovenski rekord je izboljšala za 23 stotink sekunde, za bronom je zaostala 22 stotink.

O zmagi sta odločala Francozinji Charlotte Bonnett (57,47) in Beryl Gastaldello (57,67), ki sta se edini spustili pod 58 sekund.

Za bron pa sta se pomerili Švedinja Louise Hansson in naša plavalka. Odločilno prednost si je tekmica priplavala v prvi polovici po delfinovem in hrbtnem slogu, v drugi pa je 23-letna plavalka Olimpije kljub drobnim napakam na obratih razliko prepolovila. Le desetinko več je zaostala Avstrijka Lena Kreundl. »Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Še en osebni rekord in to je super, saj se vidi, da res napredujem in da sem res hitra. Kar zadeva četrto mesto ... Seveda bi si želela, da bi bila še malo hitrejša, da bi bila na stopničkah, ampak bom pustila to za naslednjič,«« je po tekmi povedala plavalka.

Prav ob koncu programa so Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Katja Fain dosegle še drugi današnji državni rekord na 4 x 50 m mešano - 1:47,09 minute in bile sedme. Janja Šegel je s 27,17 plavala le stotinko sekunde počasneje od dopoldanskega rekorda na 50 m hrbtno, novo rekordno znamko pa je izgubila zaradi devet stotink slabše reakcije.

Katja Fain je optimistka pred sklepnim delom prvenstva. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prva med Slovenkami je sicer v popoldanskem nastopu plavala Mariborčanka Katja Fain, ki je z 2:09,39 na 200 m delfin zaostala za polfinalnim dosežkom in zasedla 8. mesto. »Osmo mesto je zelo spodbudno. Želela sem si dober izid, zato sem začela malo preveč na silo, kar se je na koncu seveda poznalo. A čakata me še tekmi na 200 in 400 m prosto in zelo se veselim nadaljevanja,« je po tekmi povedala plavalka.

Moški sprint na 50 m prosto je z novim evropskim rekordom 20,18 dobil prvi favorit Britanec Benjamin Proud. »Šlo je precej hitreje, kot sem pričakoval. Res neverjetni občutki,« je za prireditelje po tekmi povedal Proud in namignil tudi na svetovni rekord: »Naslednjič bom poskusil dobiti še tisti dve stotinki sekunde.«

V petek bo slovenske barve v predtekmovanju branila le Fužinarjeva Janja Šegel, ki po četrtkovem rekordu na 50 m pričakuje še en dober nastop.