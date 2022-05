Leclercu najboljše izhodišče v Miamiju

Charles Leclerc (Ferrari) si bo prvo vrsto delil z moštvenim kolegom, Špancem Carlosom Sainzem. Konkurenca preži v drugi vrsti. S tretjega mesta bo dirko začel svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. A Nizozemec po kvalifikacijah ni bil nezadovoljen: »Proučeval sem progo in iskal ravnotežje dirkalnika na tej stezi.«

»Seveda je prvo mesto super, a pričakujem zelo trdo borbo,« pa je dejal Leclerc, ki skupaj z ekipo po neuspehu na domači tekmi v Imoli nestrpno pričakuje priložnost, da se »scuderia« odkupi za spodrsljaj. Tekma pa je zelo pomembna tudi za sponzorja, saj je blagovna znamka v ZDA zelo popularna.

Četrti je bil drugi voznik Red Bulla Sergio Perez, za njima pa bosta v tretji vrsti Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in nekdanji svetovni prvak Lewis Hamilton z Mercedesom. Nedeljska dirka se bo začela ob 21.30 po slovenskem času. Leclerc, ki si je 12. v karieri priboril pole position, ima v seštevku za SP 27 točk prednosti pred Verstappnom. Oba sta letos dobila po dve dirki.

Na 5,4 km dolgem dirkališču, ki so ga prireditelji zgradili okrog stadiona Hard Rock, kjer domuje NFL-ekipa Miami Dolphins, bo karavana formule 1 tekmovala prvič. Razmere so za tekmovalce zelo neugodne, saj so v soboto tekmovali pri 33 stopinjah Celzija, pomembna pa bo tudi taktika s pnevmatikami, saj se je asfalt na ulicah Miamija ogrel do 52 stopinj.