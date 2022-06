Legendarni Nelson Piquet označil Lewisa Hamiltona za »črnčka«

Karavano formule ena znova pretresa primer rasizma oziroma neprimernih izjav o barvi kože. Trikratni svetovni prvak (1981, 1983, 1987) v tem tekmovanju Nelson Piquet je namreč sedemkratnega šampiona Lewisa Hamiltona imenoval »črnček«. Vodstvo formule 1 in moštvo Mercedes sta že ostro obsodila Brazilčeve nepremišljene besede.

Devetinšestdesetletni nekdanji dirkač, sicer oče Kelly Piquet, trenutne spremljevalke aktualnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna, je besede uporabil lani novembra v pogovoru z brazilskim novinarjem, s katerim sta komentirala razplet oziroma trčenje Hamiltona in Verstappna na dirki za veliko nagrado Velike Britanije.

»Kaj se je zgodilo v Silverstonu? Črnček (Hamilton) je namestil dirkalnik na notranjo stran in nadaljeval, saj je vedel, da ni prostora za dve vozili. Igral je umazano,« je dejal Piquet o manevru dirkačev na dirki, ki se je končal z odstopom Red Bullovega dirkača in desetimi sekundami kazni za Hamiltona, ki je kljub temu slavil zmago.

Hamilton: To niso le besede

Čeprav so besede Piqueta prišle na dan šele po več kot pol leta oziroma v tednu, ko je na sporedu naslednja dirka v Silverstonu, je karavana formule ena hitro skočila v zrak. Mercedes je obsodil uporabo rasističnih in diskriminatornih oznak ter dodal: »Lewis je vodilna oseba, ki se v našem športu bori proti rasizmu, zato je za nas prvak na dirkališčih in zunaj njih.«

Kmalu za tem sta se oglasila tudi F1 ter Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA). »Diskriminatorne besede nimajo prostora v naši družbi. Lewis je ambasador našega športa in si zasluži vse spoštovanje,« so zapisali pri F1.

Hamilton je svoje razmišljanje objavil na twitterju: »To niso le besede. Spremeniti moramo to arhaično razmišljanje, ki nima prostora v športu. S takšnimi in podobnimi oznakami se srečujem že celo življenje. Imeli smo dovolj časa za učenje. Zdaj moramo besede pretvoriti v dejanja.«