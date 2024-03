Lep podvig slovenske telovadke v Turčiji

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef, ki se je to sezono vrnila po operaciji in dolgotrajnem okrevanju, je na prvem svetovnem izzivu sezone v Antalyi zmagala na preskoku. Kysselef je v današnjih finalih po orodjih slavila s 13,017 točke. To je bila zanjo peta zmaga v svetovnem pokalu v karieri in obenem prva po Kairu 2022. Kysselef je zmagala pred uzbekistansko veteranko Oksano Čusovitino (12,917 točke) na drugem in Madžarko Greto Mayer (12,900) na tretjem mestu.

Uspešen nastop slovenskih olimpijk

Uspešno je v finalu nastopila tudi Lucija Hribar. Slovenska olimpijka je na dvovišinski bradlji po besedah trenerke Nataše Retelj prikazala izjemno lep nastop, ocena 13,333 točke pa ji je v močni konkurenci prinesla peto mesto. Zmagala je francoska prvakinja Melanie de Jesus dos Santos (14,556) pred večkratno svetovno in olimpijsko prvakinjo, Brazilko Rebeco Andrade (14,067), ki si je Antalyo izbrala za uvod v olimpijsko sezono z vrhuncem v Parizu.

Tjaša Kysselef FOTO: OKS/Facebook

V današnji finalih se bo poleg Kysselef in Hribar predstavila tudi 18-letna Zala Trtnik, ki jo čaka nastop med najboljšo osmerico na gredi. Antalya je prva postojanka sezone, nato v sklopu svetovnega izziva sledijo še štiri tovrstne tekme, spet se vrača tudi slovenska postojanka s tekmo v koprski Bonifiki od 30. maja do 2. junija.