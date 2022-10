Na SP preboj med najboljšo osmerico

Slovensko reprezentanco v športni gimnastiki čez dober teden dni čaka vrhunec sezone, 51. svetovno prvenstvo v Liverpoolu. V mesto Beatlesov bo odpotovala petčlanska vrsta na čelu z izkušeno Tejo Belak. Ob njej se bodo predstavili še mladi Lucija Hribar, Zala Trtnik, Nikolaj Božič in Luka Bojanc. Za slednje tri bo SP prvo v karieri. Potem ko je Belakovi na avgustovskem evropskem prvenstvu, kjer je merila na kolajno, spodletelo in se je med nastopom poškodovala, je na zadnjih tekmah pred SP pokazala dobro formo. Na svetovnem izzivu v Osijeku ni prikazala nastopa po željah, pa je vseeno osvojila srebrno kolajno, na zadnjem testu, finalu svetovnega izziva v Mersinu, pa je zanesljivo zmagala in z odliko pokazala oba skoka.

Po uspešni tekmi je njene priprave na SP sicer prekinil petdnevni oddih, ko sta s sestro peljali mamo v Barcelono, a kot poudarja, ji premor ni škodil. Na tekmo se odpravlja sproščeno, z željo, da ji oba skoka uspeta brez napak. Nenazadnje se ji za zdaj na SP še nikoli ni uspelo prebiti med najboljšo osmerico, v finale, kar je zagotovo dosegljiv cilj. Vendar sama poudarja, da gre v Anglijo brez posebnih pričakovanj. »Moj glavni cilj sezone je bil vezan na evropsko prvenstvo, ki se mi je povsem ponesrečilo. Očitno sem imela previsoka pričakovanja. Na svetovno prvenstvo se odpravljam bolj sproščeno in upam, da mi bo uspelo prikazati dva lepa skoka,« je dejala 28-letna Ljubljančanka.

Vozovnice za OI

Ob Belakovi, ki bo tekmovala samo na preskoku, se bosta na vseh štirih orodjih, v mnogoboju, predstavili Hribarjeva in Trtnikova. Obe poudarjata, da si želita prikazati tekmo brez padcev. »Gre za prvo svetovno prvenstvo, na katerega se je bilo treba kvalificirati. To je uspelo štirim Slovenkam, ob že omenjenih tudi Tjaši Kysselef na preskoku, ki pa je žal morala na operacijo. Glede ciljev vam ne morem povedati ničesar konkretnega, saj ne vemo, kaj nas čaka. Kot vsakič po olimpijskih igrah je prišlo do menjave generacij, tako da ne vemo natančno, kam sodijo naše telovadke,« je povedal selektor ženske vrste Andrej Mavrič.

Nikolaj Božič se bo predstavil na parterju, Luka Bojanc pa predvidoma na krogih, čeprav je za zdaj njegov nastop zaradi vnete rame še vprašljiv. »Smo v obdobju dolgoročnih priprav, kjer gradimo sestave telovadcev, da bodo konkurenčne na največjih tekmovanjih, kar nam gre zelo dobro. Na zadnjem svetovnem pokalu pred SP se je pokazalo, da smo na dobri poti, da dobro delamo. Na tem prvenstvu rezultatskih ciljev še nimamo, naši cilji so dolgoročni in upam, da bodo fantje že naslednjo sezono konkurenčni,« je dejal selektor telovadcev Sebastijan Piletič. Na prvenstvu pa bodo podelili tudi prve vozovnice za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Po najboljše tri reprezentance iz finala ekip telovadk in telovadcev si bodo že priigrale vozovnice za Francijo.