Lepo je videti, da je Crețu res čustven, navija in pomaga

Slovenski odbojkarji so v svojem zadnjem nastopu v skupini D na svetovnem prvenstvu v Stožicah z igrišča odpihnili Nemčijo s 3:0 in potrdili uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja. V osmini finala se bodo v soboto ob 17.30 pomerili z drugo najslabšo izbrano vrsto, ki se je po prvem delu mundiala v Sloveniji in na Poljskem še prebila naprej v izločilne boje. Misli o vsem je tokrat zbral in jih besedno izrazil srednji bloker Alen Pajenk.